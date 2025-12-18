ЦБ: Российский бизнес приготовился к резкому ускорению инфляции

Данные регулятора говорят, что ценовые ожидания предпринимателей, начавшие расти в октябре, в декабре достигли максимального уровня за последний год. На горизонте трех месяцев компании намерены повысить цены в среднем на 8,5% в годовом выражении.

Примечательно, что представители розничной торговли говорят о готовящемся рывке «инфляции на полке» до 11,8%, что почти в два раза выше текущего показателя Росстата в 6,3%. Это указывает на формирование серьёзного инфляционного давления.

Ранее стало известно, что экономический рост России в 2026 году может остановиться или в худшем случае пойти на спад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

