В Госдуме предложили списывать ипотеку за каждого рожденного ребенка

Она предлагает аннулировать часть долга при рождении каждого ребенка с полным погашением ипотеки государством после появления в семье четвертого ребенка. Парламентарий указывает на недостатки действующей программы «Семейная ипотека», которая, по ее мнению, имеет узкую географию действия (сельские территории и Дальний Восток) и не учитывает проблем с инфраструктурой.

Для повышения эффективности поддержки Останина также предлагает проработать вопрос о введении нулевой ставки по таким кредитам в отдельных регионах.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правила семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

