Решение связано с программой «Восточный щит» по фортификации границы с Беларусью и Россией. Варшава также рассматривает поставки этого оружия Украине. Для выхода на производственные мощности стране сначала необходимо выйти из Оттавской конвенции, запрещающей такие мины, — этот шаг планируют завершить в 2026 году.

Как сообщила государственная компания Belma, потребность для 800-километрового участка границы оценивается в 5-6 миллионов единиц.

Равнее официальный представитель Кре5мля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши полностью деградировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

