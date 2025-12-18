СМИ: Польша впервые с холодной войны заминирует границу с РФ и Беларусью
Впервые со времен холодной войны Польша намерена запустить массовое производство противопехотных мин, сообщил Reuters заместитель министра обороны страны Павел Залевский.
Решение связано с программой «Восточный щит» по фортификации границы с Беларусью и Россией. Варшава также рассматривает поставки этого оружия Украине. Для выхода на производственные мощности стране сначала необходимо выйти из Оттавской конвенции, запрещающей такие мины, — этот шаг планируют завершить в 2026 году.
Как сообщила государственная компания Belma, потребность для 800-километрового участка границы оценивается в 5-6 миллионов единиц.
Равнее официальный представитель Кре5мля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши полностью деградировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
