СМИ: Польша впервые с холодной войны заминирует границу с РФ и Беларусью

Впервые со времен холодной войны Польша намерена запустить массовое производство противопехотных мин, сообщил Reuters заместитель министра обороны страны Павел Залевский.

Песков назвал Польшу не самым подходящим местом для поездок граждан РФ

Решение связано с программой «Восточный щит» по фортификации границы с Беларусью и Россией. Варшава также рассматривает поставки этого оружия Украине. Для выхода на производственные мощности стране сначала необходимо выйти из Оттавской конвенции, запрещающей такие мины, — этот шаг планируют завершить в 2026 году.

Как сообщила государственная компания Belma, потребность для 800-километрового участка границы оценивается в 5-6 миллионов единиц.

Равнее официальный представитель Кре5мля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши полностью деградировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
