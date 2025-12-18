СМИ: Четыре человека ранены в результате атаки БПЛА в Батайске

Четыре человека получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Украины в Батайске, сообщает Telegram-канал Mash.

Украинские беспилотники атакуют Ростовскую область

Также повреждены два корпуса многоэтажной новостройки. Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа.

В порту Ростова повреждено судно. По предварительным данным, среди членов экипажа есть жертвы.

ФОТО: РИА Новости
