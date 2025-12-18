СМИ: Четыре человека ранены в результате атаки БПЛА в Батайске
18 декабря 202502:25
Четыре человека получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Украины в Батайске, сообщает Telegram-канал Mash.
Также повреждены два корпуса многоэтажной новостройки. Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа.
В порту Ростова повреждено судно. По предварительным данным, среди членов экипажа есть жертвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Четыре человека ранены в результате атаки БПЛА в Батайске
- Украинские беспилотники атакуют Ростовскую область
- В Госдуме предложили списывать ипотеку за каждого рожденного ребенка
- ЦБ: Российский бизнес приготовился к резкому ускорению инфляции
- СМИ: Подготовительные переговоры ЕС по активам РФ идут вспять
- Лондон пригрозил Абрамовичу судом, если он не передаст Украине деньги за продажу «Челси»
- СМИ: Власти обсуждают варианты ответа на конфискацию активов России в ЕС
- Адвокат рассказала о просьбе Долиной не запрашивать справку из ПНД в суде
- Мерц пообещал добиваться решения ЕС по активам России для Украины
- СМИ: Переговоры в ЕС по использованию активов России для Украины зашли в тупик
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru