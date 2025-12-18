В Госдуме проводится расследование о возможной организации «платных» круглых столов

В Госдуме разгорается скандал: спикер Вячеслав Володин объявил о начале служебного расследования в связи с информацией о «платных» круглых столах, сообщает «Коммерсант».

В ходе закрытого совещания Володин прямо указал на трёх депутатов, которые могут быть вовлечены в эту схему — Андрея Свинцова и Каплана Панеша, а также Розу Чемерис. Им было сделано строгое предупреждение о возможном лишении полномочий. Сами депутаты свою причастность отрицают.

Как отмечает преподаватель ВШЭ Павел Склянчук, организовать такое мероприятие в Думе несложно. Достаточно найти «своего» депутата, чьи помощники решат все бюрократические вопросы. «Всё держится на доверии к парламентарию, и здесь, видимо, этим доверием попытались воспользоваться в корыстных целях», — отметил эксперт.

Президент World Expert Association Никита Лобанов не согласился с обвинением депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой в «торговле» круглыми столами. Он назвал «абсурдом» опубликованный парламентарием «прейскурант», а деятельность ассоциации назвал стандартным взаимодействием общественной организации с органами власти.

Попасть с Госдуму можно, если кто-то из депутатов оформит пропуск, заявил НСН член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, комментируя резонансный случай с участием его бывшего помощника.

