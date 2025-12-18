СМИ: Словами об «Орешнике» Путин сделал предупреждение Западу
Президент России Владимир Путин использовал выступление на заседании коллегии Минобороны для жёсткого сигнала Западу, сообщает Newsweek.
Анонсировав запуск в серию нового ракетного комплекса «Орешник», российский лидер напрямую предупредил союзников Киева. По его словам, новое вооружение будет поставлено на боевое дежурство до конца года.
Параллельно он отверг «бредовые», по его словам, европейские нарративы о подготовке Москвы к большой войне на континенте.
Рванее Путин заявил, что системы с ракетой «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Словами об «Орешнике» Путин сделал предупреждение Западу
- В Ростове-на-Дону есть погибшие при атаке БПЛА на судно
- СМИ: США выступают против конфискации ЕС российских активов
- СМИ: Уиктофф и Дмитриев проведут новый раунд переговоров по Украине в выходные
- СМИ: Польша впервые с холодной войны заминирует границу с РФ и Беларусью
- В Госдуме проводится расследование о возможной организации «платных» круглых столов
- СМИ: Четыре человека ранены в результате атаки БПЛА в Батайске
- Украинские беспилотники атакуют Ростовскую область
- В Госдуме предложили списывать ипотеку за каждого рожденного ребенка
- ЦБ: Российский бизнес приготовился к резкому ускорению инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru