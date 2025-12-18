СМИ: Словами об «Орешнике» Путин сделал предупреждение Западу

Президент России Владимир Путин использовал выступление на заседании коллегии Минобороны для жёсткого сигнала Западу, сообщает Newsweek.

В Госдуме заявили, что новое оружие, о котором говорил Путин, может быть мощнее «Орешника»

Анонсировав запуск в серию нового ракетного комплекса «Орешник», российский лидер напрямую предупредил союзников Киева. По его словам, новое вооружение будет поставлено на боевое дежурство до конца года.

Параллельно он отверг «бредовые», по его словам, европейские нарративы о подготовке Москвы к большой войне на континенте.

Рванее Путин заявил, что системы с ракетой «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

