«Непредсказуемая ситуация». Россия готовится к отключению от SWIFT

В МИД РФ рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT. По словам директора департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрия Биричевского, эта система обмена данными и совершения платежей может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России. Он пояснил, что то и дело «раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT». «С учетом непредсказуемости ситуации» в стране разрабатывается аналог этой системы, подчеркнул дипломат.

Вместе с тем, отключить Россию от SWIFT непросто. В этом ранее признался верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что SWIFT - это международная частная организация и у Евросоюза нет рычагов для отключения России от системы. В свою очередь об отсутствии рисков 18 мая заявила и первый запред Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, даже если отрицательный сценарий будет реализован, то весь внутрироссийский трафик может быть переведен на российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Уверенность в том, что России не придется прибегать к альтернативной системе, высказал и экономист Никита Кричевский.

«Напряженная геополитическая ситуация – фактор словесный. Никаких действий в обозримой перспективе не предвидится. Не будет ни отключения России от SWIFT, ни ограничения поставок российских углеводородов в Европу, ни замораживания активов российских олигархов в долларах или в евро», - заявил он в беседе с НСН, оценивая вероятность отключения от международной системы платежей.

В апреле Европарламент обнародовал проект резолюции с предложением отключить Россию от SWIFT. Документ стал реакцией Брюсселя на наращивание российского военного присутствия у границ Украины, а также на несоблюдение прав осужденного оппозиционера Алексея Навального и обнаружение «атак на Чехию».

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что ранее отключение SWIFT уже было опробовано на Иране.

«Прелесть SWIFT в том, что он безграничен. Как только он эти ограничения, не дай Бог, введёт – а он один раз такое, если я не ошибаюсь, попробовал в отношении Ирана – то это, фактически, самокастрация. Извините за этот грубый термин. Но я его по отношению к такого рода действиям в последний месяц вынужден употреблять», - констатировал Тосунян.

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что последствия гипотетического отключения России от международной платежной системы SWIFT могли бы стать разрушительными для экономики.

«Скорее всего, это будет полномасштабное замораживание всех долларовых средств. Банки смогут вернуть их россиянам только в наличной форме, а дальнейшее использование всех долларовых активов в безналичной форме станет невозможным», - отметил Дубинин.