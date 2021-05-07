Кричевский разгромил рекомендацию о покупке долларов россиянами

Экономист Никита Кричевский в беседе с НСН посоветовал россиянам рассчитаться по кредитам.

Покупка доллара в диапазоне 70-75 рублей даже без учета рисков геополитических обострений разумна и выгодна, так как инфляция в рублях сейчас гораздо выше, чем в иностранной валюте. Об этом рассказал создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, на российскую валюту традиционно влияют геополитическая обстановка и ситуация на нефтяном рынке. Клопенко отметил, что нефть сейчас достаточно стабильна, и летом стоимость топлива будет держаться на уровне 60-70 долларов за баррель.

Рубль растет по отношению к доллару и евро

Экономист Никита Кричевский в беседе с НСН назвал хайпом рекомендацию о покупке доллара россиянами.

«Сегодня у россиян нет достаточных средств в рублях, чтобы инвестировать их в доллары. Реальные денежные доходы людей падают, причем уже много лет. Кроме того, нынешняя ситуация принципиально отличается от предыдущих лет повышенной закредитованностью. Если говорить, что выгодней, если у вас есть свободные рублевые средства, то, безусловно, выгоднее досрочно погасить кредит, чем перекладываться в доллары.

Напряженная геополитическая ситуация – фактор словесный. Никаких действий в обозримой перспективе не предвидится. Не будет ни отключения России от SWIFT, ни ограничения поставок российских углеводородов в Европу, ни замораживания активов российских олигархов в долларах или в евро.

Курс валюты, инфляция – это те же цены. Прогнозировать их – неблагодарное дело по той причине, что есть масса факторов, которые в моменте оказывают кардинальное воздействие на ценообразование», - напомнил эксперт.

Ранее директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее рассказал, что не видит особых рисков в расчетах долларами во время пандемии, а решение переходить на другие валюты в международных сделках, по его мнению, связано исключительно с политикой.

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