МИД РФ: SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России
Существует угроза вовлечения системы банковских платежей SWIFT в «санкционную спираль» против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского.
Он отметил, что подобные решения, согласно международному праву, может вводить только Совет Безопасности ООН. Как сообщил дипломат, меры, принимаемые другими странами или группами стран, нельзя назвать санкциями, поскольку их принимает лишь уполномоченная на это структура.
«Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», — отметил Биричевский.
Как сообщалось, Банк России не видит рисков отключения страны от международной межбанковской системы платежей SWIFT, однако при реализации этого сценария международную систему заменит отечественный аналог. Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова в ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по финрынку.
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