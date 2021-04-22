В Госдуме предупредили о «цепной реакции» при отключении от SWIFT

«Теоретически все реально, но практически это вряд ли произойдет, потому что мы являемся одним из крупнейших участников SWIFT. Естественно, будут большие экономические потери самой организации, которая является независимой, по крайней мере, формально. Если вдруг не пройдут расчеты от российских контрагентов европейским, то дальше может возникнуть цепная реакция. Европейский контрагент не сможет рассчитаться, например, с американским. И в конечном итоге могут пострадать многие страны, а не только российские организации. Отключение России будет означать в конечном итоге то, что сам SWIFT будет постепенно угасать и становиться ненужным, потому что уже есть технологии, позволяющие использовать другие системы. У нас есть аналог SWIFT, да и европейцы заявляли о необходимости создания его аналогов», - сказал Аксаков.

При этом он напомнил, что есть технология «блокчейн», которая позволяет партнерам взаимодействовать напрямую без банков и без SWIFT.

Вместе с тем, возможное отключение SWIFT не вызовет никаких проблем для простых россиян, уверен Аксаков.