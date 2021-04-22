В Госдуме предупредили о «цепной реакции» при отключении от SWIFT
Эффект от такой меры может оказаться глобальным, но простые россияне его не почувствуют, уверен глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не выгодно самой этой структуре, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза призвал ЕС рассмотреть возможность отключения России от SWIFT.
«Теоретически все реально, но практически это вряд ли произойдет, потому что мы являемся одним из крупнейших участников SWIFT. Естественно, будут большие экономические потери самой организации, которая является независимой, по крайней мере, формально. Если вдруг не пройдут расчеты от российских контрагентов европейским, то дальше может возникнуть цепная реакция. Европейский контрагент не сможет рассчитаться, например, с американским. И в конечном итоге могут пострадать многие страны, а не только российские организации. Отключение России будет означать в конечном итоге то, что сам SWIFT будет постепенно угасать и становиться ненужным, потому что уже есть технологии, позволяющие использовать другие системы. У нас есть аналог SWIFT, да и европейцы заявляли о необходимости создания его аналогов», - сказал Аксаков.
При этом он напомнил, что есть технология «блокчейн», которая позволяет партнерам взаимодействовать напрямую без банков и без SWIFT.
Вместе с тем, возможное отключение SWIFT не вызовет никаких проблем для простых россиян, уверен Аксаков.
«Если говорить о физических лицах, для них вообще никаких проблем не будет. В банках РФ карты Visa и Mastercard будут продолжать работать. Если говорить о международных расчетах, могут возникнуть проблемы и на первых порах придется столкнуться с определенными сложностями, пока экономика и компании не адаптируются к этой ситуации», - пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил в пресс-центре НСН о крайне низкой вероятности отключения России от платежных систем Visa и MasterCard.
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