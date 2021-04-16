«Самокастрация». Банкир оценил идею отключения России от SWIFT

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН сравнил идею отключения России от SWIFT с «самокастрацией».

«Прелесть SWIFT в том, что он безграничен. Как только он эти ограничения, не дай Бог, введёт – а он один раз такое, если я не ошибаюсь, попробовал в отношении Ирана – то это, фактически, самокастрация. Извините за этот грубый термин. Но я его по отношению к такого рода действия в последний месяц вынужден употреблять», - констатировал Гарегин Тосунян.

Ранее в пресс-центре НСН он заявил, что пока, по его мнению, вероятность отключения России от платежных систем Visa и MasterCard крайне низка.

