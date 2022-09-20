«Непоправимые последствия»: Казахстан вставляет палки в колеса российским перевозчикам
Казахстан продолжает занимать «несколько нейтральную позицию» по отношению к России: страна не присоединяется к антироссийским санкциям, но и не помогает обходить их. Эксперты полагают, что излишняя принципиальность страны может рассорить ее с нефтяным соседом.
Российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане из-за новых требований, сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. На данный момент не меньше восьми автопоездов застряло на границе. На перевозчиков планируют наложить штрафы - по данным АСМАП, это около €3 тысяч (180 тысяч рублей).
Речь идёт о схеме, при которой европейские компании везли фуры на границу с Белоруссией, где автопоезд перецепляли на грузовики белорусских или российских компаний, далее они следовали в Казахстан.
Теперь, как сообщается, власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных компании из ЕС, но передача этих документов не предусмотрена. В АСМАП призывают российский бизнес временно воздержаться от транзитной транспортировки до урегулирования ситуации. В Минтрансе РФ уже назвали новые требования Астаны необоснованными, ведь у российских водителей есть казахстанские разрешения.
На фоне сложившейся ситуации политический аналитик из Казахстана Талгат Калиев напомнил, что Астана не присоединяется к санкционной кампании Запада против России, но президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что страна не будет помогать российским компаниям обходить санкции. По его словам, республика занимает «несколько нейтральную позицию».
Еще в июле Токаев поручил правительству республики создать благоприятные условия для привлечения уходящих из России иностранных компаний. Он подчеркнул, что в мире происходит борьба за инвестиционный капитал.
«Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — цитирует лидера Казахстана РИА Новости.
А в начале лета на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Казахстана заявил, что страна вряд ли признает независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), еще раз дав понять, какую неоднозначную на самом деле позицию занимает страна по отношению к России.
Примечателен и тот факт, что нынешний глава Казахстана начинает избавляться от политического наследства бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Так, накануне указом президента город Нур-Султан был снова переименован в Астану.
При этом присоединяться к антироссийским санкциям Казахстан действительно не спешит. Руководитель Центра постсоветских исследований Леонид Вардомский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что максимум в этом смысле для Казахстана - не торговать подсанкционными товарами из стран, которые ввели санкции против РФ.
«Не будут торговать подсанкционными товарами. Что-то будет проникать в Россию, но до вторичных санкций вряд ли дело дойдет. У Казахстана двойная зависимость, и сложно быть хорошим для всех. От западных стран он получает оборудование, проводит разведку месторождений нефти, а от России зависят ее поставки. Общий экспорт Казахстана на 85-90% составляет нефть, большинство которой прокачивается именно по КТК», - сказал он.
В июле по решению Приморского районного суда Новороссийска на 30 суток была приостановлена работа «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК), по которому идет на экспорт 80% казахстанской нефти. Президент Казахстана Токаев тогда поручил диверсифицировать поставки, задействовать Транскаспийский маршрут через Азербайджан, Грузию и Турцию. Варддомский назвал такое положение дел тревожным звоночком для Казахстана.
«Это, возможно, звоночек для Казахстана. По КТК идет 80% казахстанской нефти на экспорт, и экономически страна сильно зависима от России», - подчеркнул он.
Подобную обеспокоенность выразил и экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его мнению, кто-то хочет поссорить Россию с Казахстаном.
«Провокационные выступления некоторых политиков и журналистов РФ, участившиеся меры российской стороны по остановке нефтепровода КТК, который имеет громадное значение для казахстанской экономики, невольно подвигают к мысли, что кое-кому хочется рассорить двух соседей. А если рассорятся Казахстан и Россия – никому мало не покажется. Такой разрыв будет иметь непоправимые последствия. И не только на постсоветском пространстве», - предупредил он.
По словам Косанова, Казахстан не хочет попасть под «вторичные санкции» и всего лишь защищает свои интересы. В то же время он заметил, что и Казахстан нужен России, как буферная страна, имеющая ровные отношения с остальным миром.
При этом руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал обратить внимание на тот факт, что Китай давно обошел Россию во влиянии на Казахстан с точки зрения экономики.
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