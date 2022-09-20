«Непоправимые последствия»: Казахстан вставляет палки в колеса российским перевозчикам

Российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане из-за новых требований, сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. На данный момент не меньше восьми автопоездов застряло на границе. На перевозчиков планируют наложить штрафы - по данным АСМАП, это около €3 тысяч (180 тысяч рублей).

Речь идёт о схеме, при которой европейские компании везли фуры на границу с Белоруссией, где автопоезд перецепляли на грузовики белорусских или российских компаний, далее они следовали в Казахстан.

Теперь, как сообщается, власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных компании из ЕС, но передача этих документов не предусмотрена. В АСМАП призывают российский бизнес временно воздержаться от транзитной транспортировки до урегулирования ситуации. В Минтрансе РФ уже назвали новые требования Астаны необоснованными, ведь у российских водителей есть казахстанские разрешения.