Токаев поручил создать условия для релокации уходящих с российского рынка компаний
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики создать благоприятные условия для привлечения уходящих из России иностранных компаний. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании кабмина.
Токаев подчеркнул, что в мире происходит борьба за инвестиционный капитал.
«Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — цитирует лидера Казахстана РИА Новости.
Ранее Токаев поручил проработать Транскаспийский международный транспортный маршрут для поставок нефти в другие страны в обход России, напоминает Ura.ru.
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