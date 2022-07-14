Токаев поручил создать условия для релокации уходящих с российского рынка компаний

Токаев подчеркнул, что в мире происходит борьба за инвестиционный капитал.

«Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — цитирует лидера Казахстана РИА Новости.

Ранее Токаев поручил проработать Транскаспийский международный транспортный маршрут для поставок нефти в другие страны в обход России, напоминает Ura.ru.

