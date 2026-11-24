В карточке говорится, что музыканта разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно - не уточняется.

Ранее Михалок был заочно осуждён в Белоруссии. По данным Генпрокуратуры республики, его признали виновным в публичном оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко и совершении действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни.

По решению Минского городского суда, по совокупности преступлений Михалок, уехавший из Белорусии в 2020 году, был заочно приговорён к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

