Основателя группы «Ляпис Трубецкой» объявили в розыск в России
Основатель группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок был объявлен в розыск в России. Как пишет РБК, его имя появилось в базе МВД РФ.
В карточке говорится, что музыканта разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно - не уточняется.
Ранее Михалок был заочно осуждён в Белоруссии. По данным Генпрокуратуры республики, его признали виновным в публичном оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко и совершении действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни.
По решению Минского городского суда, по совокупности преступлений Михалок, уехавший из Белорусии в 2020 году, был заочно приговорён к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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