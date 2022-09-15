«Давно конкуренты»: Китай обошел Россию во влиянии на Казахстан
Пекин заинтересован в больших казахских запасах полезных ископаемых для развития своей экономики, сказал НСН доктор экономических наук Андрей Островский.
Интерес Китая к Казахстану связан с торговым проектом «Один пояс и один путь», а также большими залежами полезных ископаемых, которые так нужны для экономического развития КНР. Потому Пекин уже давно является конкурентом России во влиянии на Казахстан, заявил руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым, что Китай будет поддерживать Казахстан в защите его независимости. Стороны обсудили и перспективы наращивания сотрудничества в транспортно-логистической и агропромышленной сферах. Островский назвал две основные причины интереса Пекина к республике – торговля и полезные ископаемые.
«Казахстан, если брать Среднюю и Центральную Азию, является основным торговым партнером Китая. Первое – Пекин заинтересован в развитии торгово-экономического сотрудничества, а самое главное, что Казахстан является основным партнером в реализации китайского проекта «Один пояс и один путь». Через Казахстан идут его основные маршруты. Несколько лет назад Пекин выделил на реализацию проекта около 20 миллиардов долларов. Второе – в Казахстане большие залежи полезных ископаемых (лидирует в мире по запасам вольфрама, хрома, урана, марганца, цинка и свинца, - прим. НСН) и китайцам они нужны для развития своей экономики. КНР активно инвестирует в казахскую экономику, но Казахстан не входит у них по этим показателям в первую десятку стран», - сказал Островский.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что Китай и Россия давно являются конкурентами за влияние на Казахстан. Россия, по его словам, в этом плане уступает КНР, потому что вливает меньше денег в экономику страны-соседки.
«Давно уже конкуренты. Китай вкладывает в Казахстан больше денег, чем Россия. Разумеется, для России это чревато. Москва должна больше содействовать в экономическом плане, показывать, что может помочь в решение казахских проблем. Сегодня даже объем внешней торговли Китая и Казахстана выше, чем Казахстана и России. Все зависит России и от возможностей экономики, но, понятно, что у Китая ВВП в десять раз больше, чем у РФ. При этом сам Казахстан заинтересован в развитии инфраструктуры за счет инвестиций и из России, и из Китая», - отметил Островский.
Ранее глава ассоциаций предприятий торговли Казахстана Жибек Ажибаева в эфире НСН заявила, что санкции, введенные против России, так негативно влияют на Казахстан, что нет смысла двум большим государствам тонуть вместе.
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