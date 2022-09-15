«Давно конкуренты»: Китай обошел Россию во влиянии на Казахстан

Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что Китай и Россия давно являются конкурентами за влияние на Казахстан. Россия, по его словам, в этом плане уступает КНР, потому что вливает меньше денег в экономику страны-соседки.

«Давно уже конкуренты. Китай вкладывает в Казахстан больше денег, чем Россия. Разумеется, для России это чревато. Москва должна больше содействовать в экономическом плане, показывать, что может помочь в решение казахских проблем. Сегодня даже объем внешней торговли Китая и Казахстана выше, чем Казахстана и России. Все зависит России и от возможностей экономики, но, понятно, что у Китая ВВП в десять раз больше, чем у РФ. При этом сам Казахстан заинтересован в развитии инфраструктуры за счет инвестиций и из России, и из Китая», - отметил Островский.

Ранее глава ассоциаций предприятий торговли Казахстана Жибек Ажибаева в эфире НСН заявила, что санкции, введенные против России, так негативно влияют на Казахстан, что нет смысла двум большим государствам тонуть вместе.

