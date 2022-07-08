«Ажиотаж и провокации!»: Экс-кандидат в президенты Казахстана призвал не ссорить страну с Россией
Кому-то хочется рассорить двух соседей, а Казахстан нужен России как «буферная зона», сказал в эфире НСН Амиржан Косанов.
Экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не раздувать ажиотаж вокруг выхода его страны из соглашения СНГ 1995 года и пытаться поссорить Москву с Нур-Султаном.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета стран СНГ.
«Я не понимаю излишнего ажиотажа вокруг данного указа. Им утверждается протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске аж 25 октября 2013 года. Получается, что комитет расформирован 9 лет тому назад. К тому же поясняется, что впредь сотрудничество в области финансовых и валютно-платежных отношений главы правительств СНГ будут осуществлять на постоянно действующем совещании министров финансов стран — участниц союза. Значит сотрудничество в рамках СНГ все же будет продолжаться», - сказал Косанов.
При этом он высказал мнение, что кто-то хочет поссорить Россию с Казахстаном.
«Провокационные выступления некоторых политиков и журналистов РФ, участившиеся меры российской стороны по остановке нефтепровода КТК, который имеет громадное значение для казахстанской экономики, невольно подвигают к мысли, что кое-кому хочется рассорить двух соседей. А если рассорятся Казахстан и Россия – никому мало не покажется. Такой разрыв будет иметь непоправимые последствия. И не только на постсоветском пространстве», - подчеркнул экс-кандидат в президенты.
По словам Косанова, Казахстан хочет не попасть под «вторичные санкции» и защищает свои интересы.
«Экономика Казахстана интегрирована в экономику России, мы находимся в едином пространстве ЕАЭС, следовательно, антироссийские санкции косвенно бьют и по Казахстану. И, как независимое государство, Казахстан обязан предпринимать конкретные меры по защите собственных экономических интересов. Одна из задач – не подпасть под вторичные санкции. В то же время Казахстан нужен и России, как буферная страна, имеющая ровные отношения с остальным миром», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Минфин Казахстана опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, регламентирующий реализацию санкций на поставки отдельных товаров в Россию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в этой связи, что Казахстан не принимал никаких решений по поддержке антироссийских санкций и остается дружественной страной.
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