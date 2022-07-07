Тревожный звонок? Казахстану напомнили о нефтяной зависимости на фоне санкций
Казахстану крайне невыгодно присоединяться к западным санкциям против РФ - от России зависит почти весь экспорт страны, сказал НСН доктор экономических наук Леонид Вардомский.
Приостановка «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК-Р) может быть звоночком для Казахстана, поскольку у него двойная зависимость – западные страны помогают стране с производством нефти, а Россия – с ее экспортом, но сложно быть хорошим для всех одновременно, заявил руководитель Центра постсоветских исследований Леонид Вардомский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что по решению Приморского районного суда Новороссийска на 30 суток приостановлена работа КТК по которому идет на экспорт 80% казахстанской нефти. Президент Казахстана Токаев уже поручил диверсифицировать поставки, задействовать Транскаспийский маршрут через Азербайджан, Грузию и Турцию.
«Это, возможно, звоночек для Казахстана. По КТК идет 80% казахстанской нефти на экспорт, и экономически страна сильно зависима от России. Весной на нефтепроводе произошла авария из-за сильных штормов, и он работал на треть от своей мощности. Возможно, оборудование, которое установили не совсем надежно. Может, были утечки в море. Нужно разбираться», - сказал Вардомский.
Недавно Минфин Казахстана опубликовал проект приказа, который будет регулировать соблюдение западных санкций против России в части поставок на ее территорию запрещенных товаров. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, однако, заявил, что правительства двух стран собираются расширять сотрудничество.
Вардомский объяснил НСН, что Казахстан не присоединится к санкциям, пока максимум для Казахстана - не торговать подсанкционными товарами из стран, введших санкции против РФ.
«Не будут торговать подсанкционными товарами. Что-то будет проникать в Россию, но до вторичных санкций вряд ли дело дойдет. У Казахстана двойная зависимость, и сложно быть хорошим для всех. От западных стран он получает оборудование, проводит разведку месторождений нефти, а от России зависят ее поставки. Общий экспорт Казахстана на 85-90% составляет нефть, большинство которой прокачивается именно по КТК», - добавил он.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал самопровозглашенные республики квазигосударствами.
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