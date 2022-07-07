Тревожный звонок? Казахстану напомнили о нефтяной зависимости на фоне санкций

Ранее стало известно, что по решению Приморского районного суда Новороссийска на 30 суток приостановлена работа КТК по которому идет на экспорт 80% казахстанской нефти. Президент Казахстана Токаев уже поручил диверсифицировать поставки, задействовать Транскаспийский маршрут через Азербайджан, Грузию и Турцию.

«Это, возможно, звоночек для Казахстана. По КТК идет 80% казахстанской нефти на экспорт, и экономически страна сильно зависима от России. Весной на нефтепроводе произошла авария из-за сильных штормов, и он работал на треть от своей мощности. Возможно, оборудование, которое установили не совсем надежно. Может, были утечки в море. Нужно разбираться», - сказал Вардомский.

Недавно Минфин Казахстана опубликовал проект приказа, который будет регулировать соблюдение западных санкций против России в части поставок на ее территорию запрещенных товаров. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, однако, заявил, что правительства двух стран собираются расширять сотрудничество.

Вардомский объяснил НСН, что Казахстан не присоединится к санкциям, пока максимум для Казахстана - не торговать подсанкционными товарами из стран, введших санкции против РФ.

«Не будут торговать подсанкционными товарами. Что-то будет проникать в Россию, но до вторичных санкций вряд ли дело дойдет. У Казахстана двойная зависимость, и сложно быть хорошим для всех. От западных стран он получает оборудование, проводит разведку месторождений нефти, а от России зависят ее поставки. Общий экспорт Казахстана на 85-90% составляет нефть, большинство которой прокачивается именно по КТК», - добавил он.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал самопровозглашенные республики квазигосударствами.

