СМИ: в Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами

На территории страны «застряло» как минимум восьми большегрузов. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, другие — на таможенных терминалах. Некоторые грузовики стоят прямо на дороге. Водители не могут уехать, так как все документы у них изъяли.

Речь идет о транзитной транспортировке европейских товаров. Из Евросоюза их направляют на белорусскую границу, а после этого на грузовиках российских или белорусских компаний — в Казахстан.

Как заявили в Министерстве транспорта России, Астана ввела необоснованные требования.

Ранее сообщалось, что объем товаров, ввозимых в Россию в рамках программы параллельного импорта, ежемесячно возрастает почти на 20%, уже было ввезено более 1,3 млн тонн продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

