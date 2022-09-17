Президент Казахстана своим указом переименовал столицу в Астану

«Переименовать город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования», - сказано в документе.

Ранее парламент Казахстана принял поправки в Конституцию республики о введении семилетнего срока полномочий президента и переименовании столицы. Об этом сообщает РИА «Новости».

