Президент Казахстана своим указом переименовал столицу в Астану
Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева город Нур-Султан переименован в Астану, сообщает пресс-служба главы государства.
«Переименовать город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования», - сказано в документе.
Ранее парламент Казахстана принял поправки в Конституцию республики о введении семилетнего срока полномочий президента и переименовании столицы. Об этом сообщает РИА «Новости».
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