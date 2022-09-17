Президент Казахстана своим указом переименовал столицу в Астану

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева город Нур-Султан переименован в Астану, сообщает пресс-служба главы государства.

Жители Нур-Султана поддержали переименование города в Астану

«Переименовать город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования», - сказано в документе.

Ранее парламент Казахстана принял поправки в Конституцию республики о введении семилетнего срока полномочий президента и переименовании столицы. Об этом сообщает РИА «Новости».

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