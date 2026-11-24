По словам Кушнера, он стремился добиться завершения конфликта и действовал якобы исходя из интересов Киева. При этом спецпредставитель Штатов сочувствует Зеленскому, но считает, что публичная манера украинского руководства вести переговоры мешает достижению договоренностей.



Причем после сентябрьской встречи с президентом России Владимиром Путиным Джаред Кушнер вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом отправился на поезде в Киев. Это был их первый визит в зону боевых действий.



Также Кушнер рассказал об эпизоде переговоров в Майами. Когда он сообщил украинской делегации о намерении Трампа принять предложение Кремля по поставкам дизельного топлива в обмен на смягчение санкций, Зеленский публично выразил недовольство. В ответ американский лидер предложил Украине выбрать нового главу государства.



Ранее политолог-американист Константин Блохин объяснил, почему Владимир Зеленский перестал бояться Дональда Трампа.

