СМИ: Кушнер просил Трампа не давить на Зеленского
Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер рассказал, что убеждал Дональда Трампа прекратить давление на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью журналу New York Magazine.
По словам Кушнера, он стремился добиться завершения конфликта и действовал якобы исходя из интересов Киева. При этом спецпредставитель Штатов сочувствует Зеленскому, но считает, что публичная манера украинского руководства вести переговоры мешает достижению договоренностей.
Причем после сентябрьской встречи с президентом России Владимиром Путиным Джаред Кушнер вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом отправился на поезде в Киев. Это был их первый визит в зону боевых действий.
Также Кушнер рассказал об эпизоде переговоров в Майами. Когда он сообщил украинской делегации о намерении Трампа принять предложение Кремля по поставкам дизельного топлива в обмен на смягчение санкций, Зеленский публично выразил недовольство. В ответ американский лидер предложил Украине выбрать нового главу государства.
Ранее политолог-американист Константин Блохин объяснил, почему Владимир Зеленский перестал бояться Дональда Трампа.
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