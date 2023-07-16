Ненужная сделка. Западу перестало быть интересно украинское зерно

Судно Samsun вышло из порта Одессы утром в воскресенье. Оно следует под турецким флагом.

Украинские власти за время действия зерновой сделки экспортировали зерна на 9,8 млрд долларов, сообщает РИА Новости.

Если произойдет разрыв соглашения, Киев будет терять до 500 млн долларов ежемесячно. С августа 2022 по июнь 2023 года бывшая советская республика экспортировала 50,6 млн тонн зерна. Большая часть экспорта проходит через порты.

При условии завершения зерновой сделки, пострадают украинские аграрии, заявил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.

«Фермерам Украины придется нелегко, поскольку тогда возможности для вывоза их зерна сократятся», - отметил он.

При этом падение доходов может стать фактором, который стимулирует Украину к переговорам с Россией, считает эксперт.