Ненужная сделка. Западу перестало быть интересно украинское зерно
Зерновая сделка может завершиться 17 июля не только из-за позиции России, которая отстаивает свои интересы, но и перенасыщения западного рынка украинской сельхозпродукцией.
Последнее судно в рамках зерновой сделки в воскресенье покинуло порт Одессы. Об этом сообщило агентство Reuters.
Судно Samsun вышло из порта Одессы утром в воскресенье. Оно следует под турецким флагом.
Украинские власти за время действия зерновой сделки экспортировали зерна на 9,8 млрд долларов, сообщает РИА Новости.
Если произойдет разрыв соглашения, Киев будет терять до 500 млн долларов ежемесячно. С августа 2022 по июнь 2023 года бывшая советская республика экспортировала 50,6 млн тонн зерна. Большая часть экспорта проходит через порты.
При условии завершения зерновой сделки, пострадают украинские аграрии, заявил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
«Фермерам Украины придется нелегко, поскольку тогда возможности для вывоза их зерна сократятся», - отметил он.
При этом падение доходов может стать фактором, который стимулирует Украину к переговорам с Россией, считает эксперт.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник направил президенту России Владимиру Путину письмо по реализации зерновой сделки. Об этом заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.
По его словам, в письме содержится предложение по продлению сделки. Дюжаррик отметил, что речь идет о «гармонизации и взаимопонимании» в рамках действующей инициативы.
Представитель генсека сообщил, что ООН будет содействовать устранению препятствий финансовым операциям через Россельхозбанк и обеспечению транзита зерна с Украины через Черное море.
Украина не пойдет на уступки России, чтобы продлить зерновую сделку, заявил в эфире телеканала «Рада» министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
«Это Россия должна четко придерживаться своих обязательств», - сказал глава МИД Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обсуждался вопрос по транзиту российского аммиака через территорию Украины, передает ТАСС. По его словам, это один из вопросов, который по-прежнему не реализован в рамках черноморской инициативы.
По данным агентства Reuters, в ООН предлагали за транспортировку аммиака по украинской территории расширить зерновую сделку, увеличив число украинских портов и добавив другие виды груза.
Российская часть подорванного в Харьковской области аммиакопровода Тольятти - Одесса в настоящее время отсечена от украинской, сообщает пресс-служба компании «Трансаммиак».
В сообщении указано, что она «находится в безопасном и исправном состоянии».
В компании напомнили, что транзит аммиака на территорию Украины был остановлен 24 февраля 2022 года, а также указали, что обслуживанием украинской части занимается украинское госпредприятие «Укрхимтрансаммиак», однако у «Трансаммиака» нет информации о происходящем на территории другого государства.
Действительно, часть инициативы по вывозу украинского зерна без препятствий со стороны РФ, но часть сделки по вывозу российских удобрений не реализуются из-за негативной позиции Запада, считает турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.
«Равнодушие Запада в отношении сделки можно объяснить так: Запад больше не заинтересован в украинском зерне, более того, многие европейские страны ввели запреты в отношении украинского зерна и сельхозпродукции. Можно сказать, что западным странам эта сделка больше не нужна», – прокомментировал Айдын Сезер РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку исполнения Украиной своей части зерновой сделки, пишет ТАСС.
По мнению министра, украинская часть зерновой сделки давно превратилась в коммерческий проект. О продлении соглашения не может быть речи, если стамбульский пакет договоренностей не заработает, предупредил Лавров.
Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский также заявил, что зерновую сделку нельзя продлевать, поскольку она не выполняет возложенные на нее задачи, только нанося ущерб экономика. Его слова приводит РИА Новости.
При этом он добавил, что отмена сделки не несет рисков для третьих стран, учитывая, что ряд стран Евросоюза запретили ввозить украинское зерно на свою территорию, и сам запрет не отразился на стоимости на продовольствие.
«Мир как-нибудь заметил это падение? А оно ведь де-факто состоялось. И что тогда обсуждать прекращение зерновой сделки?» - сказал Злочевский.
Он считает, что поэтому понять, как сделка будет дальше влиять на состояние мирового рынка продовольствия, на сегодняшний день, невозможно.
Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Российский лидер отметил, что Россия подумает над вопросом продления зерновой сделки еще пару дней. По его словам, в рамках зерновой сделки не было сделано ничего. Путин назвал такую тенденцию игрой в одни ворота.
Президент России также напомнил, что возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции (СВО), передает «Радиоточка НСН».
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