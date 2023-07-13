Источник: ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца
ООН хочет продлить по меньшей мере на два месяца зерновую сделку, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что генсек международной организации Антониу Гутерреш в письме предложил президенту России Владимиру Путину продлить действие зерновой инициативы по крайней мере до того, как Евросоюз подключит к межбанковской системе SWIFT «дочку» российского банка. До этого в сообществе начали изучать возможность создания дочерней компании Россельхозбанка, которую смогут использовать для расчетов по экспорту зерна.
Источник подтвердил наличие обращения ООН.
«Предлагается продлить срок действия черноморской зерновой инициативы минимум на два месяца. Будем ждать реакции», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ООН не справилась с российской частью договоренностей по зерновой инициативе, напоминает RT. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что касающаяся РФ часть соглашения «вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов», пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шевчук выпустил новый альбом «Волки в тире»
- В ОНК заявили, что генерала Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»
- Источник: ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца
- Один человек погиб при пожаре в уральском селе Шайдуриха
- Группа из десяти бойцов ВДВ ликвидировала более полусотни украинских военных
- ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС
- Алаудинов: Клещеевка под Артемовском находится под контролем России
- Shot: Беспилотник ВСУ атаковал завод в Стародубе под Брянском
- Марочко: Российские силы взяли под контроль участок трассы на купянском направлении
- Товарооборот между Россией и КНР за полгода вырос до $114,54 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru