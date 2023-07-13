Источник: ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца

Ранее стало известно, что генсек международной организации Антониу Гутерреш в письме предложил президенту России Владимиру Путину продлить действие зерновой инициативы по крайней мере до того, как Евросоюз подключит к межбанковской системе SWIFT «дочку» российского банка. До этого в сообществе начали изучать возможность создания дочерней компании Россельхозбанка, которую смогут использовать для расчетов по экспорту зерна.

Источник подтвердил наличие обращения ООН.

«Предлагается продлить срок действия черноморской зерновой инициативы минимум на два месяца. Будем ждать реакции», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ООН не справилась с российской частью договоренностей по зерновой инициативе, напоминает RT. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что касающаяся РФ часть соглашения «вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов», пишет «Свободная пресса».

