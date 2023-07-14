«Подарок Эрдогану»: Политолог Марков объяснил выгоды России от зерновой сделки

Политолог Сергей Марков в интервью НСН объяснил, зачем Россия постоянно продлевает зерновую сделку, допустив, что информация о ее новой пролонгации может быть фейком.

Ранее агентство AFP сообщило со ссылкой на президента Турции, что Владимир Путин якобы согласился на продление зерновой сделки. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул в пятницу, что с российской стороны «не было никаких заявлений на этот счет».