«Подарок Эрдогану»: Политолог Марков объяснил выгоды России от зерновой сделки
России нужна была победа Эрдогана на выборах, многие страны боятся голодных бунтов, а «закрытым условием» сделки является ненападение Украины на Приднестровье, сказал в эфире НСН Сергей Марков.
Политолог Сергей Марков в интервью НСН объяснил, зачем Россия постоянно продлевает зерновую сделку, допустив, что информация о ее новой пролонгации может быть фейком.
Ранее агентство AFP сообщило со ссылкой на президента Турции, что Владимир Путин якобы согласился на продление зерновой сделки. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул в пятницу, что с российской стороны «не было никаких заявлений на этот счет».
«Выгода Турции заключается в том, что она является хабом для зерновой сделки и получает большую прибыль. Кроме того, она выступает как мощная страна на политической арене, которая решает проблемы других и выступает партнером для большого количества стран, которые заинтересованы, чтобы их население не голодало и в связи с этим не было беспорядков. Это Индия, Индонезия, Египет, Китай, Пакистан, Бразилия, Южная Африка и многие другие страны. В этом же и интересы России, она тоже не хочет ссориться с этими странами. Все они очень просят Москву продлить зерновую сделку, плюс огромное количество африканских стран, где в случае повышения цен на продукты возможны бунты, массовые беспорядки, свержение правительств и так далее», - сказал Марков.
По его словам, продление сделки было подарком Эрдогану перед выборами президента Турции. Кроме того, одним из «закрытых условий» сделки являются гарантии Украины не нападать на Приднестровье.
«Ранее был еще один интерес: если бы Эрдоган проиграл выборы в Турции, к власти пришел бы очень проамериканский политик, он блокировал бы Босфор для российских судов, присоединился бы к санкциям. Поэтому продление зерновой сделки было подарком Эрдогану, чтобы он победил. Еще один косвенный российский интерес заключается в том, что, как говорят, одним из закрытых условий зерновой сделки является то, что Украина не нападает на Приднестровье», - указал политолог.
При этом Марков усомнился, что зерновая сделка действительно будет продлена.
«В чем выгода для России сейчас, сказать сложно. Пока это неподтвержденная новость, мы имеем только заявления двух СМИ, ни от российских, ни от турецких властей пока таких заявлений нет. Не исключено, что это фейк, это тоже может быть. Пока нужно подождать, потому что были очень жесткие заявления Путина, что она не будет продлеваться. Продление зерновой сделки в этих условиях выглядело бы довольно странно, особенно, учитывая, что Запад не намерен ее выполнять», - заключил собеседник НСН.
Зерновая сделка, которую подписали летом 2022 года представители России, Турции, Украины и ООН, позволяет Киеву экспортировать зерно и другую сельхозпродукцию из трех черноморских портов. Срок ее действия заканчивается 17 июля.
Владимир Путин заявил 13 июля, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке, поскольку обещания, которые ей дали, не выполняются, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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