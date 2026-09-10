Медведев: ВС РФ могут ударить по Киеву так, что камня на камне не останется
Вооруженные силы России обладают достаточным потенциалом для того, чтобы своими ударами уничтожить Киев и основные объекты Североатлантического альянса, заявил «Ведомостям» заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Однако, по его словам, это стало бы точкой невозврата. Политик указал, что в Москве понимают всю ответственность за судьбу человечества и стараются не допустить глобальной катастрофы.
Медведев также считает, что конфликт на Украине должен быть завершен на условиях РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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