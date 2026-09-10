Медведев: ВС РФ могут ударить по Киеву так, что камня на камне не останется

Вооруженные силы России обладают достаточным потенциалом для того, чтобы своими ударами уничтожить Киев и основные объекты Североатлантического альянса, заявил «Ведомостям» заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев: Берлин заслуживает удара по производствам техники для Киева

Однако, по его словам, это стало бы точкой невозврата. Политик указал, что в Москве понимают всю ответственность за судьбу человечества и стараются не допустить глобальной катастрофы.

Медведев также считает, что конфликт на Украине должен быть завершен на условиях РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:НАТОУкраинаВооруженные Силы РФРоссияДмитрий Медведев

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