Медведев: ВС РФ могут ударить по Киеву так, что камня на камне не останется

Однако, по его словам, это стало бы точкой невозврата. Политик указал, что в Москве понимают всю ответственность за судьбу человечества и стараются не допустить глобальной катастрофы.

Медведев также считает, что конфликт на Украине должен быть завершен на условиях РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

