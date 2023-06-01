Россия ограничила регистрацию кораблей по зерновой сделке до возобновления экспорта аммиака

Россия ограничила регистрацию кораблей, следующих в порт Южный (Одесса), до возобновления экспорта аммиака. Соответствующая информация была передана совместному координационному центру в Стамбуле, созданному в рамках зерновой сделки. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщило агентство ТАСС.

Генсек ООН заявил о продолжении переговоров по зерновой сделке

Он подтвердил, что сейчас экспорт аммиака прекращен.

Ранее Дюжаррик подтвердил, что ООН продолжает контактировать со сторонами продуктовой сделки, в том числе по вопросам экспорта аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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