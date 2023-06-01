Россия ограничила регистрацию кораблей по зерновой сделке до возобновления экспорта аммиака

Он подтвердил, что сейчас экспорт аммиака прекращен.

Ранее Дюжаррик подтвердил, что ООН продолжает контактировать со сторонами продуктовой сделки, в том числе по вопросам экспорта аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

