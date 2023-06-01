Россия ограничила регистрацию кораблей по зерновой сделке до возобновления экспорта аммиака
Россия ограничила регистрацию кораблей, следующих в порт Южный (Одесса), до возобновления экспорта аммиака. Соответствующая информация была передана совместному координационному центру в Стамбуле, созданному в рамках зерновой сделки. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщило агентство ТАСС.
Он подтвердил, что сейчас экспорт аммиака прекращен.
Ранее Дюжаррик подтвердил, что ООН продолжает контактировать со сторонами продуктовой сделки, в том числе по вопросам экспорта аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru