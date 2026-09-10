Милонов назвал покупку складного iPhone Duo «идиотизмом богатого человека»

Он назвал покупку складного iPhone Duo «идиотизмом богатого человека». Парламентарий считает, что гаджет не содержит никакой технической новинки и не является уникальным. «Уж точно не надо копить и мечтать стать обладателем этого девайса», — указал депутат. В качестве альтернативы парламентарий отметил модель телефона Galaxy Fold 8, которую он получил в обмен «на коллекцию значков с Карлом Марксом» в кафе корейского стритфуда.

Милонов отметил, что в настоящее время на рынке смартфонов представлено множество более достойных вариантов, в то время как Apple остается надеяться лишь «на слепую веру тех, кто находится в плену маркетинга и не дружит с головой».

Ранее Милонов объяснил, зачем купил себе новый iPhone, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

