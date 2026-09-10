Милонов назвал покупку складного iPhone Duo «идиотизмом богатого человека»

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал новую презентацию Apple, сообщает Daily Storm.

Милонов предложил взламывать смартфоны Apple

Он назвал покупку складного iPhone Duo «идиотизмом богатого человека». Парламентарий считает, что гаджет не содержит никакой технической новинки и не является уникальным. «Уж точно не надо копить и мечтать стать обладателем этого девайса», — указал депутат. В качестве альтернативы парламентарий отметил модель телефона Galaxy Fold 8, которую он получил в обмен «на коллекцию значков с Карлом Марксом» в кафе корейского стритфуда.

Милонов отметил, что в настоящее время на рынке смартфонов представлено множество более достойных вариантов, в то время как Apple остается надеяться лишь «на слепую веру тех, кто находится в плену маркетинга и не дружит с головой».

Ранее Милонов объяснил, зачем купил себе новый iPhone, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:AppleСмартфоныДепутатыВиталий Милонов

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