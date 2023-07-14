Песков: Россия ничего не говорила о продлении зерновой сделки

Мосгоризбирком признал семерых кандидатов в мэры утратившими статус Новая образовательная программа для врачей стартовала в Москве Музей вредных привычек откроется во время Московского урбанистического форума Обкатка эскалаторов началась на станции метро «Аэропорт Внуково» «Желтый» уровень опасности объявлен в столице из-за тумана