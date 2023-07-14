Песков: Россия ничего не говорила о продлении зерновой сделки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не делала никаких заявлений о продлении зерновой сделки

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноРоссияДмитрий Песков

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