Нефть ниже $30: Качать в России продолжат даже себе в убыток
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН, как Россия переживёт низкие цены на чёрное золото.
Цены на нефть рухнули ниже $30 за баррель впервые с января 2016 года. Контракты на марку Brent с поставкой в мае на торгах в Лондоне предлагались в понедельник за $29,52 за баррель. Падение составило около 13%. Оно продолжается из-за усиления опасений замедления мировой экономики и сокращения спроса из-за пандемии коронавируса вместе с растущей добычей сырья. Негативно на настроения инвесторов также повлияла макроэкономическая статистика, которая свидетельствует о резком сокращении объёма промышленного производства в Китае. Падение стало рекордным за последние 30 лет.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил в эфире НСН, что российские нефтяные проекты не будут остановлены в любом случае, даже в условиях нерентабельности из-за низкой цены:
«Остановка отечественным проектам добычи не грозит. Российские компании будут производить нефть при любых ценах, потому что, им необходимо отбивать хоть какие-то деньги, вложенные в разработку месторождения.
Российские компании будут производить нефть при любых ценах, чтобы отбить хоть какие-то деньги, вложенные в разработку месторождения
Другой вопрос, что для бюджета это проблема, поскольку он свёрстан из расчёта 42,4 доллара за баррель. Придётся компенсировать выпадающие доходы из Фонда национального благосостояния. Что касается американских сланцевых проектов, то многие из них замораживались уже при цене 50 долларов за баррель в виду нерентабельности. Если нефть несколько месяцев будет оставаться ниже этой отметки, часть компаний вообще уйдёт с рынка. В результате, предложение сократится, и цены начнут восстанавливаться. Время довольно сложное для всех производителей, тем не мене оно тоже пройдёт», - отметил собеседник НСН.
По словам эксперта, ситуацию усугубляет Саудовская Аравия, которая объявила о скидке для США и Европы – основных рынков сбыта российской нефти. При этом переговоры нефтяных стран возможны не раньше середины лета:
«Саудиты обещают - $8 с каждого барреля при любой цене на рынке. Таким образом они пытаются ухудшить положение России. То есть, даже не развал соглашения ОПЕК+ навредил нефти, а такое поведение саудитов, которые, помимо скидки, наращивают добычу. В течение второго квартала ситуация на рынке будет отличаться волатильностью – цены будут то повышаться, то опускаться.
Во втором полугодии, скорее всего, нефтепроизводители сядут за стол переговоров.
Во втором полугодии, скорее всего, нефтепроизводители сядут за стол переговоров и будут договариваться о новом соглашении ОПЕК+, потому что нынешние цены не устраивают никого. Сейчас же договариваться пока не о чем, поскольку не понятно, как сократится потребление топлива в связи с коронавирусом. Все будут ждать, какая ситуация сложится к концу второго квартала – насколько восстановится Китай и спрос в мире в целом».
К вечеру понедельника цены на нефть эталонных марок замедлили падение в ходе торгов, но продолжали заметно снижаться. На этом фоне рубль дешевел по отношению к доллару США и евро. Так, курс американской валюты в понедельник находился на уровне 75,25 рубля, а курс евро достигал 83,78 рубля. В связи с некоторым «отскоком» нефти, рубль вечером также отыграл часть потерь.
Рынок акций в России начал неделю с очередного падения вслед за мировыми площадками после обнуления ключевой ставки Федерального резерва США и выхода в Китае негативных статданных. Откат индексов сдержали бумаги «Газпрома», которые прибавили после серьёзного падения на прошлой неделе.
На мировых рынках кризис также продолжается. Так, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже временно приостанавливались в понедельник после открытия в связи с падением ключевых индексов.
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