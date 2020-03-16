Нефть ниже $30: Качать в России продолжат даже себе в убыток

Другой вопрос, что для бюджета это проблема, поскольку он свёрстан из расчёта 42,4 доллара за баррель. Придётся компенсировать выпадающие доходы из Фонда национального благосостояния. Что касается американских сланцевых проектов, то многие из них замораживались уже при цене 50 долларов за баррель в виду нерентабельности. Если нефть несколько месяцев будет оставаться ниже этой отметки, часть компаний вообще уйдёт с рынка. В результате, предложение сократится, и цены начнут восстанавливаться. Время довольно сложное для всех производителей, тем не мене оно тоже пройдёт», - отметил собеседник НСН.

По словам эксперта, ситуацию усугубляет Саудовская Аравия, которая объявила о скидке для США и Европы – основных рынков сбыта российской нефти. При этом переговоры нефтяных стран возможны не раньше середины лета: