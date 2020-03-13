Финансовый аналитик: Падение рынка США не скажется на российских бумагах

«Снижение продолжается уже некоторое время и происходит оно не только в США, но и на других площадках. Поэтому говорить, что другие рынки посыпятся следом за США, наверное, не стоит, ведь, все снижаются параллельно. Основной причиной, конечно, выступает ситуация с коронавирусом, с его распространением за территорией Китая, появление новых очагов – все это негативно сказывается на отношении инвесторов к рисковым активам и соответственно ведет к волне продаж на мировых рынках. Просто инвесторы, увидев новые точки распространения вируса, пересматривают свои оценки по влиянию коронавируса на мировую экономику и в этой связи вынуждены избавляться от рисковых активов и переходить в активы убежища. Так негативные тенденции на рынках могут сохраниться на некоторое время, но нельзя забывать о некотором восстановлении рынков после такого резкого падения», - сказал Зварич.

Кроме падения индексов Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ, наблюдается рост на 40% индекса волатильности VIX, как его еще называют - «индекса страха». Схожие показатели по нему были зафиксированы последний раз во время экономического кризиса 2008 года. Bloomberg, например, придерживается мнения, что этот индекс пойдет на снижение, как только ситуация с коронавирусом в мире начнет стабилизироваться.

По мнению собеседника НСН, обвал американских индексов не скажется и на российских бумагах.

«Не думаю, что это падение как-то отдельно отразиться на российских бумагах. Сейчас все площадки снижаются вместе, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже, но в принципе все идут в одном фарватере», - уточнил главный аналитик Промсвязьбанка.

С быстрым обвалом индексов в США завершился «бычий» цикл, который наблюдался в Америке 11 лет.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с распространением коронавируса пандемией. В США был введен запрет на въезд в страну из Европы. После этого индекс Dow Jones в США сначала упал на 5%, а российские эксперты предсказали сильное падение рынков и обвал цен на нефть чуть ли не до $20 за баррель. Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН высказал мнение, что оценивать влияние коронавируса нужно не с точки зрения волатильности цен. Он полагает, что эффект задумывался такой же, как при теракте 11 сентября 2001 года.

