В Совфеде осудили «хамское» поведение нефтяных олигархов из-за роста цен

«Я за свою долгую жизнь случаев удешевления бензина не видел. Что бы ни случалось: падала нефть, поднималась, становилась бесплатной – цена на бензин только росла. Это в Америке они сейчас сбросили стоимость бензина, но они чудаки вообще, мы их не любим. А у нас в России гарантированно будет повышаться. Я, может быть, жёстко говорю и неполиткорректно, но просто уже достало это хамское, хапающее поведение нефтяных олигархов», - возмутился сенатор.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в ходе выступления в пресс-центре НСН рассказал, что нефтеперерабатывающая промышленность в России сейчас убыточна – факт, который он иронично назвал «достижением» правительства.

«В монополизированной экономике, в котором государство считает, что свобода предпринимателя – это свобода грабить потребителя за счёт монопольного положения, снижения цен просто не бывает. Однако я хочу напомнить, что весь прошлый год и сейчас вся нефтеперерабатывающая промышленность России, без исключения, убыточна. Это величайшее достижение правительства России, которое при помощи налогового манёвра сумело сделать так, что, во-первых, цены на бензин подскочили очень сильно, а во-вторых, при этом вся нефтеперерабатывающая промышленность убыточна», - считает Делягин.

Цены на нефть Brent показали два серьёзных обвала. 9 марта они обрушились на 30%, но затем немного скорректировались вверх. 16 марта они пробили отметку в $31 за баррель Brent и стремятся к $30.

Ранее председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов в эфире НСН заявил, что цены на бензин в России в этом году продолжат постепенно расти, а в следующем году будут зависеть от уровня инфляции в 2019-м.

