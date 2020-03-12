Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, что основной развивающийся рынок сбыта нефти находится в юго-восточной Азии.
Саудовская Аравия намерена значительно увеличить объемы поставок нефти в Европу, предлагая сырье по цене $25 за баррель, сообщают американские СМИ со ссылкой на собственные источники. Королевство обещает поставлять на нефтеперерабатывающие заводы в три раза больше, чем обычно. Поясняется, что соответствующие предложения от компании Saudi Aramco получили европейские нефтеперерабатывающие заводы таких компаний, как Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa. Предложения предусматривают увеличение поставок на 25-200% в зависимости от конкретной компании.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил в эфире НСН, что предлагать большие скидки – традиционная арабская стратегия. Вместе с тем он напомнил, что скидки исчезают, когда ситуация нормализуется.
«На Европу объемы Саудовской Аравии минимальные. Она туда поставляет меньше миллиона баррелей в сутки. Даже если мы говорим о трехкратном увеличении, соразмерно с той цифрой, которая поставляется, это минимальная величина. Но самое интересное – это борьба не за европейский рынок, а на юго-восточном направлении. Европа не растет, как рынок сбыта. А вот юго-восточная Азия – рынок, который всегда определял темпы роста спроса в мире. И там мы с Саудовской Аравией боремся за первое место. Сейчас спекулянты, которые скупили российские активы, их теперь распродают, конвертируют в валюту и выходят из этих активов, чтобы переждать ситуацию неопределенности и уйти в активы более надежные. Здесь нефть косвенно влияет, но не определяет динамику валютного курса. Но Центральный Банк позволяет курсу отклониться, чтобы успокоить рынок. Восточная стратегия – начинать с больших скидок. Но дальше, как только ситуация нормализуется, скидки эти пропадают. Это конкуренция, это было всегда, ничего нового. Если товар есть дешевле, он покупается дешевле», - объяснил он.
6 марта 2020 года в Вене состоялась встреча министров стран ОПЕК и не входящих в картель государств, участвующих в соглашении о сокращении уровня добычи нефти. Страны ОПЕК+ не договорились о продлении соглашения после марта 2020 года. На этом фоне цена на нефть марки Brent 9 марта опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года.
11 марта компания Saudi Aramco сообщила, что получила директиву Минэнерго Саудовской Аравии на увеличение добычи нефти до 13 млн баррелей в сутки.
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