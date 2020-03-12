Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии

«На Европу объемы Саудовской Аравии минимальные. Она туда поставляет меньше миллиона баррелей в сутки. Даже если мы говорим о трехкратном увеличении, соразмерно с той цифрой, которая поставляется, это минимальная величина. Но самое интересное – это борьба не за европейский рынок, а на юго-восточном направлении. Европа не растет, как рынок сбыта. А вот юго-восточная Азия – рынок, который всегда определял темпы роста спроса в мире. И там мы с Саудовской Аравией боремся за первое место. Сейчас спекулянты, которые скупили российские активы, их теперь распродают, конвертируют в валюту и выходят из этих активов, чтобы переждать ситуацию неопределенности и уйти в активы более надежные. Здесь нефть косвенно влияет, но не определяет динамику валютного курса. Но Центральный Банк позволяет курсу отклониться, чтобы успокоить рынок. Восточная стратегия – начинать с больших скидок. Но дальше, как только ситуация нормализуется, скидки эти пропадают. Это конкуренция, это было всегда, ничего нового. Если товар есть дешевле, он покупается дешевле», - объяснил он.

6 марта 2020 года в Вене состоялась встреча министров стран ОПЕК и не входящих в картель государств, участвующих в соглашении о сокращении уровня добычи нефти. Страны ОПЕК+ не договорились о продлении соглашения после марта 2020 года. На этом фоне цена на нефть марки Brent 9 марта опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года.

11 марта компания Saudi Aramco сообщила, что получила директиву Минэнерго Саудовской Аравии на увеличение добычи нефти до 13 млн баррелей в сутки.

