Делягин: Бояться нужно не кризиса, а того, что будет после него

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в ходе выступления в пресс-центре НСН заявил, что происходящее сейчас в мире пока является генеральной репетицией кризиса: пока рынок падает «не обвально». Однако бояться нужно не кризиса, а фундаментальных изменений, которые он с собой принесёт, предупредил он.

«Кризис – это переход в новое качество, это не то, чего нужно бояться. Бояться нужно этого нового качества – мы не знаем, в какое качество сейчас переходит мир. Переход осуществляется по нескольким уровням. Во-первых, это крах единых рынков на макрорегионы. Понятно, что выживет тот, кто создаст свой макрорегион. У нас разговоры об этом ведутся с 2006 года, и с 2010 года дальше разговоров дело не идёт. Если бы энергию разговоров можно было переводить в электричество, у нас оно было бы бесплатным. Второй переход - это то, что у нас происходит отмирание рыночных отношений. Рынок утрачивает своё значение. Если в 2013 году любой товар во всем мире можно купить за деньги, то сейчас уже нет. Деньги теряют значение, уступая место социальным технологиям и платформам. И, наконец, информационные технологии меняют самого человека. Когда у молодёжи модой становится «биполярочка», это не просто мода, это следствие информационных технологий. И все эти переходы будут происходить одновременно. Бояться нужно не кризиса, а того нового мира, который он с собой принесёт. Я надеюсь, всё-таки в следующем году», - сказал Делягин.

Экономист также перечислил признаки по которым ту или иную страну можно отнести в группу наиболее уязвимых в условиях подобных перемен.

«Под наибольшим ударом страны, которые сочетают плохую экологию, плохое государственное управление, разрушенное гражданское общество и некачественную медицину. Это страны риска. Если убрать плохую экологию, то Италия – живой пример: отвратительное госуправление, очень плохая медицина, намного хуже нашей, и гражданское общество, которое практически ликвидировано», - объяснил Делягин.

Ранее американский аналитик Джесси Коломбо, предсказавший начало кризиса 2008 года, заявил о приближении нового кризиса: ситуация даже хуже, чем 12 лет назад. Одним из «очагов» финансового кризиса называют Италию и итальянский банковский сектор.

