Без резервов. Как коронавирус и обвал нефти повлияют на регионы России

Влияние этих факторов почувствуют на себе бюджеты регионов РФ, говорят эксперты. По мнению аналитиков рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), последствия дадут о себе знать уже по итогам первого квартала. Реальный масштаб бедствия для региональных бюджетов при снижении налоговых поступлений станет ясен к концу второго квартала, а в конце третьего квартала регионы поймут, сколько им не хватает для закрытия бюджета, и начнут обращаться в Минфин, пишет РБК со ссылкой на эксперта НКР Андрея Пискунова.

В НКР прогнозируют сокращение ликвидных резервов до нуля к концу 2020 года в 62 регионах – это более 70% субъектов РФ. Особенно это касается регионов, зависящих от налогоплательщиков-экспортёров. Как результат, вырастет зависимость регионов от дотаций. По оценке НКР, общая потребность в долговом финансировании бюджетных дефицитов в этом году может составить 500 миллиардов рублей. Однако при длительном сохранении низких цен на нефть эта сумма может оказаться больше, говорят эксперты.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев ранее в эфире НСН объяснял, что по опыту прошлых кризисов в РФ падение основных макроэкономических показателей оказывается более глубоким, чем в развитых странах.

«С учётом сырьевой зависимости экономики, опережающего и более глубокого падения цен именно на сырьевые товары на мировых рынка», - говорил он. По мнению Нечаева, влияние мирового кризиса на Россию действительно будет определяться тем, «насколько драматически упадут цены на нефть».

Экономист Никита Кричевский заявил НСН, что бюджет России может работать несколько лет даже при цене в 30 долларов за баррель, поскольку на федеральном уровне достаточно резервов. В то же время простым людям это не поможет, говорил он. Кричевский считает, что государство должно дополнительно помочь гражданам: освободить наименее обеспеченных от подоходного налога, а также объявить налоговые и процентные каникулы по потребительским кредитам.

