Не взлетят. Экс-министр ответил о сроках снятия санкций в авиации

Европейские авиакомпании серьёзно пострадали от санкций, которые были введены против России. Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента. В документе, который планируется принять на майской сессии, отмечается, что из-за ограничений самолётам приходится облетать воздушное пространство России и Белоруссии, что привело к увеличению маршрутов и, соответственно, продолжительности рабочего дня экипажей.

«То, чем озабочены авиаторы Европы – это истина, которая следует из их санкций. Мы вынуждены были им ответить – ввести ограничения на поставку титана для строительства самолетов. Airbus и Boeing очень широко применяет наш титан в своих самолетах – для создания фюзеляжа, силовых фюзеляжных систем. Россия поставляет на Запад титан очень высокого качества. Мы не просто чушки титановые поставляем, а металл, близкий по характеристикам к изделию, который позволяет проделать только тонкую работу. Лишиться российского титана - это, как у нас говорят, выстрел себе в ногу», - отметил авиаэксперт.