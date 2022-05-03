Не взлетят. Экс-министр ответил о сроках снятия санкций в авиации
Экономические санкции, которые серьезно задели авиаотрасль, носят политический характер. И европейцы дорого заплатят за их введение, считает авиаэксперт Олег Смирнов.
Европейские санкции нанесли вред, прежде всего, странам ЕС – и в авиаперевозках, и в самолетостроении, заявил бывший замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Европейские авиакомпании серьёзно пострадали от санкций, которые были введены против России. Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента. В документе, который планируется принять на майской сессии, отмечается, что из-за ограничений самолётам приходится облетать воздушное пространство России и Белоруссии, что привело к увеличению маршрутов и, соответственно, продолжительности рабочего дня экипажей.
«То, чем озабочены авиаторы Европы – это истина, которая следует из их санкций. Мы вынуждены были им ответить – ввести ограничения на поставку титана для строительства самолетов. Airbus и Boeing очень широко применяет наш титан в своих самолетах – для создания фюзеляжа, силовых фюзеляжных систем. Россия поставляет на Запад титан очень высокого качества. Мы не просто чушки титановые поставляем, а металл, близкий по характеристикам к изделию, который позволяет проделать только тонкую работу. Лишиться российского титана - это, как у нас говорят, выстрел себе в ногу», - отметил авиаэксперт.
По словам Олега Смирнова, больнее всего взаимные санкции ударили по авиаперевозкам европейских компаний.
«Сейчас они летают или через Северный полюс или юг земного шара. Увеличивается длительность полета, в среднем на 1,5-3 часа для Европы. Это – дополнительные несколько тонн топлива, а значит – уменьшение коммерческой загрузки. Резко падает экономическая эффективность рейсов – возят на пассажиров, а лишнее топливо. Ухудшается «самолетооборот», ведь, чем больше он летает, тем прибыльнее аппарат. Уменьшается возможность маневрирования самолетным парком. А для людей и в Европе, и в России – это удар по выполнению их целей, экономических или туристических», - подчеркнул он.
По мнению бывшего замминистра, до улучшения положения дел в авиационной отрасли далеко, многие решения не связаны с экономикой, а с политикой.
«Произошел классический случай – в экономику мировых перевозок, в том числе европейских, вмешалась политика. Когда так происходит, бизнесу наносится огромный вред. Это закончится только тогда, когда политика развернет свои мозги и направит их на улучшение жизни людей и возможности свободно передвигаться по земному шару», - заявил Олег Смирнов.
Ранее авиаэксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», разошлись во мнениях относительно решения проблем с двигателями самолетов Superjet, которые сейчас нельзя ремонтировать из-за санкций.
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