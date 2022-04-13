«Безопасные и прекрасные»: Авиаэксперт заявил о переходе России на отечественные самолеты к 2030 году

По его словам, на сегодняшний день необходимо провести полное импортозамещение всех систем отечественных самолетов. При этом Гусаров отметил, что заместить комплектующие в SSJ100 и МС-21 необходимо в ближайшие два года.

«Что касается самолетов SSJ100 и МС-21, то они могут производится серийно, но там действительно есть немалая доля импортных комплектующих. В SSJ100 их больше, в МС-21 – меньше. Но, в любом случае, этот путь надо преодолеть и решить задачу в ближайшие два года. Основная задача по полному импортозамещению SSJ100 – это разработка отечественного двигателя ПД-8. Это сложная задача, в мире всего несколько стран, которые умеют создавать гражданские авиационные двигатели. Россия одна из них. Что касается серийного производства, то завод в Комсомольске-на-Амуре может выпускать 40-45 самолетов в год», - резюмировал Гусаров.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, который рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) ранее заявлял, что первый полет самолета Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем ПД-8 может состояться в первом квартале 2023 года.

