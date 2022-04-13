«Безопасные и прекрасные»: Авиаэксперт заявил о переходе России на отечественные самолеты к 2030 году
Только один завод в Комсомольске-на-Амуре сможет выпускать 40-45 самолетов в год, заявил в эфире НСН авиаэксперт Роман Гусаров.
Российские авиакомпании смогут полностью «пересесть» на отечественные самолеты к 2030 году, основными из них будут Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21, но на данный момент необходимо полностью импортозаместить их комплектующие, заявил главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что последние санкции со стороны США и западных стран повлияли на российские перспективные авиапроекты. По его словам, необходимо время для полного импортозамещения и испытания оборудования. Роман Гусаров считает, что сейчас необходимо разработать отечественный двигатель ПД-8.
«Идет импортозамещение не только в компонентах самолетов, но и в парке наших авиакомпаний. Этот процесс идет и теперь не обратим. Однозначно российские авиакомпании будут пересаживаться на отечественные самолеты, основными из которых будут SSJ100 и МС-21. Заместить 500 или 700 самолетов, которые сегодня необходимы авиакомпаниям, в одночасье невозможно, таких мощностей нет ни в одной стране мира. Но где-то к 2030 году можно будет сказать, что Россия обеспечила авиакомпании современными, безопасными и прекрасными самолетами», - сказал Гусаров.
По его словам, на сегодняшний день необходимо провести полное импортозамещение всех систем отечественных самолетов. При этом Гусаров отметил, что заместить комплектующие в SSJ100 и МС-21 необходимо в ближайшие два года.
«Что касается самолетов SSJ100 и МС-21, то они могут производится серийно, но там действительно есть немалая доля импортных комплектующих. В SSJ100 их больше, в МС-21 – меньше. Но, в любом случае, этот путь надо преодолеть и решить задачу в ближайшие два года. Основная задача по полному импортозамещению SSJ100 – это разработка отечественного двигателя ПД-8. Это сложная задача, в мире всего несколько стран, которые умеют создавать гражданские авиационные двигатели. Россия одна из них. Что касается серийного производства, то завод в Комсомольске-на-Амуре может выпускать 40-45 самолетов в год», - резюмировал Гусаров.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, который рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) ранее заявлял, что первый полет самолета Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем ПД-8 может состояться в первом квартале 2023 года.
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