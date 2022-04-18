«Удавка на шее»: Эксперты поспорили, встанет ли российский парк «Суперджетов»
Олег Смирнов в эфире НСН назвал обоснованными опасения авиакомпаний, однако Виктор Горбачев уверен, что все будет нормально и самолеты продолжат летать.
Авиаэксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», разошлись во мнениях относительно решения проблем с двигателями самолетов Superjet, которые сейчас нельзя ремонтировать из-за санкций.
Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев выразил уверенность, что «парк не остановится», поскольку французские двигатели заменят на отечественные.
При этом бывший замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов указал, что на это понадобится много времени.
«Я вас уверяю, что найдутся силы и компании, которые помогут нам в этом вопросе. Парк не остановится, он будет летать. Сейчас на "Суперджетах" готовят замену двигателям, в ближайшее время это произойдет, и они будут летать на отечественных двигателях. Сейчас проходят испытания. В конце концов существует еще такой вид деятельности: пару машин к забору поставить и снимать с них то, что нужно, а остальной парк будет летать. Все будет нормально», - сказал Горбачев.
По его словам, Росавиация знает о проблеме и занимается этим вопросом.
Со своей стороны, Олег Смирнов сказал «Радиоточке НСН», что это давняя проблема, о которой давно «талдычили» министрам.
«Выход всегда был один и, когда строился этот самолет, мы талдычили всем министрам, что это ловушка и надо делать свой двигатель. Если мы рассчитываем на массовое производство самолетов, обязательно надо заниматься импортозамещением, снимать эти французские двигатели и ставить свои. Сейчас работа над этим идет, по мере того, как двигатель будет сертифицирован, их будут постепенно менять, но это займет немало времени. На двести "Суперджетов 100" нужно четыреста двигателей, а чтобы их сделать нужно время. Поэтому опасения эксплуатантов обоснованы и объективны», - подчеркнул экс-замминистра гражданской авиации.
При этом он допустил, что в какой-то момент самолеты могут «встать у забора».
«Это старая проблема, с которой рано или поздно столкнулись бы все компании-эксплуатанты "Суперджетов", потому что двигатель там французский, а Европа и Америка ввели санкции на любые поставки для ремонта своего оборудования. Теперь эти двигатели ремонтировать невозможно, потому что к ним не поставляют запчастей, а у себя французы также отказались от ремонта. Сейчас все эти двигатели нормально работают, но неизбежно придет время продления ресурса или ремонта, тем более, что у этого двигателя небольшие ресурсы. Как только настанет такой момент, самолет останется без двигателей и будет стоять. А стоящий у забора самолет – для любой авиакомпании финансовая удавка на ее шее», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее гендиректор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин предупредил губернатора Иркутской области, что из-за санкций авиакомпании, эксплуатирующие «Суперджеты», не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146, что в краткосрочной перспективе может привести к «остановке парка». Информацию о проблемах с обслуживанием двигателей подтвердили РБК представители еще трех авиакомпаний, летающих на Superjet.
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