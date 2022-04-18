«Удавка на шее»: Эксперты поспорили, встанет ли российский парк «Суперджетов»

При этом бывший замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов указал, что на это понадобится много времени.

«Я вас уверяю, что найдутся силы и компании, которые помогут нам в этом вопросе. Парк не остановится, он будет летать. Сейчас на "Суперджетах" готовят замену двигателям, в ближайшее время это произойдет, и они будут летать на отечественных двигателях. Сейчас проходят испытания. В конце концов существует еще такой вид деятельности: пару машин к забору поставить и снимать с них то, что нужно, а остальной парк будет летать. Все будет нормально», - сказал Горбачев.

По его словам, Росавиация знает о проблеме и занимается этим вопросом.

Со своей стороны, Олег Смирнов сказал «Радиоточке НСН», что это давняя проблема, о которой давно «талдычили» министрам.

«Выход всегда был один и, когда строился этот самолет, мы талдычили всем министрам, что это ловушка и надо делать свой двигатель. Если мы рассчитываем на массовое производство самолетов, обязательно надо заниматься импортозамещением, снимать эти французские двигатели и ставить свои. Сейчас работа над этим идет, по мере того, как двигатель будет сертифицирован, их будут постепенно менять, но это займет немало времени. На двести "Суперджетов 100" нужно четыреста двигателей, а чтобы их сделать нужно время. Поэтому опасения эксплуатантов обоснованы и объективны», - подчеркнул экс-замминистра гражданской авиации.

При этом он допустил, что в какой-то момент самолеты могут «встать у забора».