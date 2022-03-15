Минпромторг закажет испытания по программе SSJ-New с импортозамещением
Минпромторг России объявил тендер на подготовку и проведение в 2022-2023 годах испытаний по программе самолета SSJ-New в модификации с максимальным импортозамещением. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Отмечается, что начальная цена контракта утверждена в 15,6 млрд рублей. С подрядчиком министерство намерено определиться 4 апреля.
Ранее экономист, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что налоговые льготы для промышленности в России стали особоактуальными после провала программы по импортозамещению.
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