Правительство ввело временные правила лизинга и покупки самолетов из недружественных стран

Временные правила исполнения обязательств авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями начнут действовать в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Как сообщает пресс-служба кабмина, документ определяет порядок исполнения в текущем году договоров о приобретении, аренде или лизинге авиатехники.

«Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях», — отмечается в сообщении.

Расчеты планируется производить по официальному курсу Центробанка на день исполнения обязательств, пишет РИА ФАН.

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Фото: facebook.com/UralAirlines
ТЕГИ:Михаил МишустинСамолетыПравительство России
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