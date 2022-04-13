Правительство ввело временные правила лизинга и покупки самолетов из недружественных стран
Временные правила исполнения обязательств авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями начнут действовать в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как сообщает пресс-служба кабмина, документ определяет порядок исполнения в текущем году договоров о приобретении, аренде или лизинге авиатехники.
«Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях», — отмечается в сообщении.
Расчеты планируется производить по официальному курсу Центробанка на день исполнения обязательств, пишет РИА ФАН.
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