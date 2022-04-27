«Корова сдохнет»: В КПРФ призвали перейти на мобилизационную экономику
Властям не следует надеяться на нефтегазовые ресурсы, страну необходимо вернуть к нормальному производственному процессу, заявил в эфире НСН Николай Арефьев.
В России необходимо ввести мобилизационную экономику в самое ближайшее время, иначе скоро страну ждет развал, заявил депутат от КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия в ближайшие 1,5-2 года будет жить в очень сложной ситуации. По его словам, падение экономики в 2022 году составит 8,8%, а инфляция достигнет 20,7%. Николай Арефьев считает, что без принятия срочных мер экономика страны будет обречена.
«Вчера говорили, что падение экономики будет 11%, а инфляция 12%. Каждый гадает на кофейной гуще вместо того, чтобы заглянуть внутрь нашей экономики и посмотреть, на что она способна. Надо действовать нормальными экономическими мерами для того, чтобы не было никакого падения. В советское время мы это делать умели. Если будем сидеть и ждать этих прогнозов, то оно так и случится. Это приведет к развалу страны. Надо переходить на мобилизационную экономику, чтобы она служила общей экономике, а не отдельным частным лицам», - сказал Арефьев.
По его словам, правительство намеренно не хочет переходить к мобилизационной экономике. При этом Арефьев отметил, что только при таком раскладе страна сможет выжить.
«Сколько мы не пытались убедить правительство в том, что надо переходить на мобилизационную экономику… Они считают, что частная собственность священная корова и ее нельзя трогать. Но эта корова сдохнет вместе с государством. Напрасно они рискуют и напрасно не хотят внять разумным советам. Если мы не перейдем к мобилизационной экономике и будем кто в лес, кто по дрова работать, то страна не выживет. А если объединить всю экономику в единый кулак и заставить ее работать на страну и людей, то никакого катаклизма не случится», - сказал Арефьев.
Депутат также подчеркнул, что России необходимо начать строить предприятия для собственного производства, чтобы восстанавливать экономику.
«Необходимо двигаться на встречу самостоятельности. Создавать свои заводы, фабрики и недостающие предприятия. Надо начинать шить и пальто, и чулки, и носки, и трусы, которые мы закупаем за границей. Благодаря головотяпству нашего правительства, все это на сегодняшний день угроблено. Надо восстанавливать экономику, не надеяться на нефтегазовые ресурсы, а вести страну к нормальному производственному процессу, чтобы она сама себя обеспечивала товарами», - резюмировал Арефьев.
Ранее аналитики S&P Global Market Intelligence спрогнозировали, что России понадобится десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций. В свою очередь президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что Россия сможет восстановить положительные темпы развития экономики через пять-шесть лет. По его словам, страна всегда находила возможность выходить из тяжелых ситуаций.
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