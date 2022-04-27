«Корова сдохнет»: В КПРФ призвали перейти на мобилизационную экономику

Накануне председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия в ближайшие 1,5-2 года будет жить в очень сложной ситуации. По его словам, падение экономики в 2022 году составит 8,8%, а инфляция достигнет 20,7%. Николай Арефьев считает, что без принятия срочных мер экономика страны будет обречена.

«Вчера говорили, что падение экономики будет 11%, а инфляция 12%. Каждый гадает на кофейной гуще вместо того, чтобы заглянуть внутрь нашей экономики и посмотреть, на что она способна. Надо действовать нормальными экономическими мерами для того, чтобы не было никакого падения. В советское время мы это делать умели. Если будем сидеть и ждать этих прогнозов, то оно так и случится. Это приведет к развалу страны. Надо переходить на мобилизационную экономику, чтобы она служила общей экономике, а не отдельным частным лицам», - сказал Арефьев.

По его словам, правительство намеренно не хочет переходить к мобилизационной экономике. При этом Арефьев отметил, что только при таком раскладе страна сможет выжить.