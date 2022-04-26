Аналитики S&P предрекли восстановление экономики России за 10 лет
России потребуется десять лет на восстановление экономики до уровня 2021 года на фоне санкций из-за спецоперации на Украине, считают аналитики S&P Global Market Intelligence. Об этом сообщает РБК.
По данным экспертов, в 2022 году ВВП России упадет на 11,1%. При этом к 2023 году падение замедлится до 1,9%, а еще через год начнется рост — на 1,6%. В S&P прогнозируют, что к 2026 году российская экономика поднимется на 1,9%.
Аналитики считают, что инфляция в РФ в 2022 году составит 17,8%, в 2023-м — снизится до 10%, еще через год — до 7,5%, и сократится до 4,6% к 2026 году, отмечает Ura.ru.
При этом, по данным S&P, Украина сможет вернуться к экономическим показателям 2021 года через пять лет. В нынешнем году ВВП страны рухнет на 45,7%.
Кроме того, экономика региона в целом ослабит рост из-за растущей инфляции и сбоев в логистических цепочках на фоне антироссийских санкций, пишет Газета.ру.
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