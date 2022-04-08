«Инфляция 40%»: Экономисты объяснили, почему рано радоваться растущему рублю
Аналитики осторожно восприняли укрепление рубля на фоне инфляции, блокировки резервов и неустойчивой ситуации с экспортной выручкой.
Рубль продолжает укрепляться к доллару: только за 7 апреля биржевой курс доллара упал с 79 до 75 рублей. Биржевой курс евро снижался с 90 рублей до 85 рублей, хотя и корректируется вверх. При этом в марте в России введены ограничения на снятие валюты именно в долларах - такое решение принял ЦБ.
В США уверены, что Банк России и правительство РФ «искусственно накачивают» рубль. Как рассказала директор по коммуникациям администрации США Кейт Бедингфилд, санкций против России активно действуют, однако происходит «искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ». Кроме того, она напомнила про растущую в стране инфляцию.
В России же бытует мнение, что продолжающееся укрепление рубля далеко не предел. Агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика Алексея Антонова передает, что процесс в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты может продолжиться.
Со своей стороны, директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил, что рубль укрепляется из-за дополнительной экспортной выручки, однако уже через несколько месяцев подобная ситуация может привести к товарному коллапсу в стране.
«Основная причина укрепления рубля – та модель, которую мы сейчас имеем. Экспортеры продают 80% выручки на рынке. Плюс ко всему рухнувший импорт приводит к тому, что бизнес не выкупает текущую экспортную выручку. Соответственно, через 2-3 месяца мы увидим товарный коллапс в нашей экономике. Если цепочки по импорту не восстановятся, у нас все будет здесь не очень позитивно», - объяснил экономист в пресс-центре НСН.
При этом инфляция, о которой предупреждали в американской администрации, действительно усилилась и достигла только по официальным показателям Центробанка 16,7%. На отдельные категории товаров инфляция достигает 40%, отмечают аналитики, в том числе член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.
«По официальным данным, инфляция в России ускорилась до 16,7%. При этом реально цены выросли не на 30-40%, а в полтора-два раза. Это хорошо видно по продуктам питания, по одежде, запчастям и прочему. Если недавно сахар стоил 30-40 рублей за килограмм, то сегодня его легко можно найти за 100-120 рублей. Гречка сегодня также торгуется по 250-300 рублей, вместо 80 рублей за килограмм. Поэтому заявления о необходимости индексаций правильные и необходимые, но эта индексация не приведет к видимым результатам. Сейчас нужно говорить о том, что реальная инфляция в два раза выше, чем официальная, минимум 30-40%, но никак не 16,7%», - сказал он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Усиление инфляционных процессов снизило покупательную способность российской валюты за последний месяц примерно на 7%, отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» финансовый аналитик управляющей компании «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин. По его мнению, если инфляция ускоряется и держится на высоком уровне, то курс уже никогда не сможет вернуться назад.
«Есть инфляция в рублях и в долларе, которая говорит в пользу того, что покупательная способность рубля навсегда утеряна примерно на 7%. За последние четыре недели мы выявили существенное ускорение инфляции <...> Если инфляция составила дополнительно 10 процентных пунктов, то это означает, что рубль уже никогда не сможет укрепиться при прочих равных условиях, потеряв эту покупательную способность навсегда», - объяснил Нигматуллин.
Частный инвестор Денис Коршилов в интервью изданию «Коммерсантъ» отметил, что на укрепление рубля может повлиять и отказ россиян от валютных вкладов.
«Европейские банки оказывают давление на российских клиентов, просят закрывать счета. Куда в таких условиях переводить деньги, как не в альтернативные валюты», - заявил Коршилов.
Как заявил изданию руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, импорт в Россию только за прошедший месяц сократился на 9,7%. Кроме того, экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, что также не могло не повлиять на рублевый рынок на фоне высоких цен на энергоносители.
Другой проблемой, связанной с валютой, является технический дефолт, к которому Россию может принудить запрет США на выплату обязательств по евробондам в валюте. Аналитики отмечают, что в первую очередь это станет очередной репутационной потерей для России, потому что это будет означать отказ от выполнения своих обязательств. Экономист Вячеслав Зайченко в пресс-центре НСН отметил, что этот сценарий нельзя допустить.
«Искусственный дефолт России не нужен, ни к чему хорошему он привести не может: это отказ от выполнения своих обязательств. Надеюсь, у нас такого не допустят. Это навязанная Западом игра, и они все делают, чтобы показать, что мы недоговороспособные и не выполняем обязательства. Но по факту это обязательства на их правила. Такого не будет точно: все обязательства в рублях будут выполняться. Если Запад не будет их принимать, то это уже их проблемы», - отметил он.
В свою очередь, директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН добавил, что технический дефолт не приведет к значительным последствиям, так как основные репутационные риски Россия уже получила, а держатели евробондов в любом случае будут вынуждены ждать разблокировки счетов для получения прибыли.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец заявил, что запрет по выплате долговых обязательств России в долларах может привести к техническому дефолту, но пока ещё есть шансы этого избежать.
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