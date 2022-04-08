«Инфляция 40%»: Экономисты объяснили, почему рано радоваться растущему рублю

Рубль продолжает укрепляться к доллару: только за 7 апреля биржевой курс доллара упал с 79 до 75 рублей. Биржевой курс евро снижался с 90 рублей до 85 рублей, хотя и корректируется вверх. При этом в марте в России введены ограничения на снятие валюты именно в долларах - такое решение принял ЦБ.

В США уверены, что Банк России и правительство РФ «искусственно накачивают» рубль. Как рассказала директор по коммуникациям администрации США Кейт Бедингфилд, санкций против России активно действуют, однако происходит «искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ». Кроме того, она напомнила про растущую в стране инфляцию.