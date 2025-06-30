Россиянам назвали количество минут жизни, которое отнимает одна сигарета
Каждая выкуренная сигарета делает жизнь мужчины короче на 17 минут, а жизнь женщины сокращает на 22 минуты. Об этом «Газете.Ru» заявил врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
По его словам, последние исследования показали, что курение в среднем отнимает около 10 лет жизни, при этом ухудшая её качество за счёт преждевременного развития хронических заболеваний.
Эксперт сослался на данные Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками США (NIDA), согласно которым курильщики в возрасте 60 лет и старше умирают «в среднем на 6 лет раньше» своих некурящих ровесников.
Исаев подчеркнул, что отказаться от курения можно даже в пожилом возрасте, это может увеличить продолжительность жизни.
«Это может быть не так просто... Никотиновая зависимость – это заболевание, а не слабость характера. И лечить её стоит так же, как лечат любую другую зависимость», – заключил врач.
Ранее психиатр, нарколог Александр Ковтун заявил «Радиоточке НСН», что новые данные о вредных веществах в электронных сигаретах не остановят курильщиков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: Бойцы СВО не останутся без реабилитации
- Россиянам назвали количество минут жизни, которое отнимает одна сигарета
- Еврокомиссия отвергла обвинения в организации массовых протестов в Сербии
- Бельгия и Нидерланды передали Украине корабли с именами российских городов
- Посла Азербайджана вызвали в МИД России
- Россияне назвали свои главные страхи в путешествиях
- Даниил Медведев сенсационно вылетел с Уимблдона-2025 в первом круге
- Вице-губернатора Белгородской области обвинили в хищении 32 млн рублей
- В Госдуме назвали «неадекватной» реакцию Баку на задержания в Екатеринбурге
- Почти восемь тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru