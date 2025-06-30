Россиянам назвали количество минут жизни, которое отнимает одна сигарета

По его словам, последние исследования показали, что курение в среднем отнимает около 10 лет жизни, при этом ухудшая её качество за счёт преждевременного развития хронических заболеваний.

Эксперт сослался на данные Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками США (NIDA), согласно которым курильщики в возрасте 60 лет и старше умирают «в среднем на 6 лет раньше» своих некурящих ровесников.

Исаев подчеркнул, что отказаться от курения можно даже в пожилом возрасте, это может увеличить продолжительность жизни.

«Это может быть не так просто... Никотиновая зависимость – это заболевание, а не слабость характера. И лечить её стоит так же, как лечат любую другую зависимость», – заключил врач.

Ранее психиатр, нарколог Александр Ковтун заявил «Радиоточке НСН», что новые данные о вредных веществах в электронных сигаретах не остановят курильщиков.

