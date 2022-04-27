Кудрин предрек «очень сложную» ситуацию в экономике России

Россия будет жить в «очень сложной ситуации» в ближайшие 1,5 - 2 года. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

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Слова главы СП приводит агентство «Прайм». Как отметил Кудрин, Минэкономразвития предварительно оценивает в 8,8% возможный спад ВВП страны в текущем году. При этом, согласно базовому прогнозу, инфляция в 2022 году составит 20,7%, в 2023-м — превысит 6%.

По словам Кудрина, в нынешнем году на стабилизацию экономики страны потребуется более 4 трлн рублей из федерального бюджета. Председатель СП подчеркнул, что полученные от нефтегазового сектора доходы бюджета — 6,3 трлн рублей — уже потрачены.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ИнфляцияСчетная ПалатаАлексей Кудрин
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