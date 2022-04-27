Кудрин предрек «очень сложную» ситуацию в экономике России

Слова главы СП приводит агентство «Прайм». Как отметил Кудрин, Минэкономразвития предварительно оценивает в 8,8% возможный спад ВВП страны в текущем году. При этом, согласно базовому прогнозу, инфляция в 2022 году составит 20,7%, в 2023-м — превысит 6%.

По словам Кудрина, в нынешнем году на стабилизацию экономики страны потребуется более 4 трлн рублей из федерального бюджета. Председатель СП подчеркнул, что полученные от нефтегазового сектора доходы бюджета — 6,3 трлн рублей — уже потрачены.

