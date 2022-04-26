В Финансовом университете предрекли восстановление экономики России через 5 лет

Для восстановления темпов экономики необходимо задействовать все инструменты Центробанка, заявил в эфире НСН президент университета Михаил Эскиндаров. 

Россия сможет восстановить положительные темпы развития экономики через пять-шесть лет, страна всегда находила возможность выходить из тяжелых ситуаций, заявил президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Всемирный банк: По итогам года в России и на Украине произойдет падение ВВП

Накануне аналитики рассказали, что России потребуется десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций.

«Не согласен с такой оценкой. Россия всегда находила резервы и возможности выходить из любой тяжелой ситуации. Глубоко убежден, что мы сможем восстановить положительные темпы развития экономики через пять-шесть лет. Для этого нужно использовать как старые, так и новые инструменты, а также более активно задействовать возможности Центрального банка, который сегодня мало участвует в развитии экономики», - сказал Эскиндаров.

Он также отметил, что российским предпринимателям в условиях санкций необходимо оказывать всестороннюю поддержку.

«Пережить стагфляцию»: Экс-министр экономики рассказал, что даст «трансформация» Набиуллиной

«Первое – это поддержка инициативы граждан и развитие всех форм предпринимательской деятельности. Также необходимо сократить всякий контроль за деятельностью индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса. Но для этого совершенно по-другому должна быть организована деятельность Центробанка и его взаимодействие с кредитными учреждениями», - резюмировал Эскиндаров.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщал, что Минфин и Минэкономразвития формируют свой прогноз по снижению ВВП в этом году. Он отмечал, что снижение будет более 10%. В свою очередь член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил мнение, что снижение ВВП в России может в два раза превысить прогнозы властей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦентробанкВВПРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры