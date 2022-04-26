В Финансовом университете предрекли восстановление экономики России через 5 лет

Накануне аналитики рассказали, что России потребуется десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций.

«Не согласен с такой оценкой. Россия всегда находила резервы и возможности выходить из любой тяжелой ситуации. Глубоко убежден, что мы сможем восстановить положительные темпы развития экономики через пять-шесть лет. Для этого нужно использовать как старые, так и новые инструменты, а также более активно задействовать возможности Центрального банка, который сегодня мало участвует в развитии экономики», - сказал Эскиндаров.

Он также отметил, что российским предпринимателям в условиях санкций необходимо оказывать всестороннюю поддержку.