В Финансовом университете предрекли восстановление экономики России через 5 лет
Для восстановления темпов экономики необходимо задействовать все инструменты Центробанка, заявил в эфире НСН президент университета Михаил Эскиндаров.
Россия сможет восстановить положительные темпы развития экономики через пять-шесть лет, страна всегда находила возможность выходить из тяжелых ситуаций, заявил президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне аналитики рассказали, что России потребуется десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций.
«Не согласен с такой оценкой. Россия всегда находила резервы и возможности выходить из любой тяжелой ситуации. Глубоко убежден, что мы сможем восстановить положительные темпы развития экономики через пять-шесть лет. Для этого нужно использовать как старые, так и новые инструменты, а также более активно задействовать возможности Центрального банка, который сегодня мало участвует в развитии экономики», - сказал Эскиндаров.
Он также отметил, что российским предпринимателям в условиях санкций необходимо оказывать всестороннюю поддержку.
«Первое – это поддержка инициативы граждан и развитие всех форм предпринимательской деятельности. Также необходимо сократить всякий контроль за деятельностью индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса. Но для этого совершенно по-другому должна быть организована деятельность Центробанка и его взаимодействие с кредитными учреждениями», - резюмировал Эскиндаров.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщал, что Минфин и Минэкономразвития формируют свой прогноз по снижению ВВП в этом году. Он отмечал, что снижение будет более 10%. В свою очередь член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил мнение, что снижение ВВП в России может в два раза превысить прогнозы властей.
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