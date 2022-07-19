«Мегакризис 2.0»: Евросоюз подходит к экономическому «шторму»
Антироссийские санкции нанесли сокрушительный удар экономике ЕС, на этом фоне эксперты пророчат странам энергетический хаос.
Немецкий журналист Эрик Бонзе 19 июля заявил, что провальная внутренняя политика и антироссийские санкции привели к тому, что Европейский союз идет к «мегакризису» с непредвиденными последствиями.
По его словам, обстановка в Европе была напряженной еще задолго до обострения ситуации на Украине: резко выросла инфляция, энергетический рынок был перегрет, при этом 27 государств-членов ЕС не смогли договориться о совместных действиях, и даже Европейский центральный банк (ЕЦБ) «сунул голову в песок».
«В то же время были введены санкции против России, которые привели к колебанию рынков и еще большему росту цен. Все же риски и побочные эффекты санкций ЕС были проигнорированы. Теперь результат оказался налицо. ЕС с осени с открытыми глазами идет к мегакризису. Этот кризис уже давно не затрагивает только лишь энергетические рынки. Он также влияет на экономическую политику и валютный союз — и, таким образом, на "ядро" ЕС. Быть может, назревает крах — еврокризис 2.0 с непредвиденными последствиями», - говорится в статье немецкого журналиста на портале Telepolis.
Он указал, что Еврокомиссия выглядит совершенно беспомощной в ситуации с «ядовитой смесью» газового и экономического кризиса. Также Бонзе подчеркнул, что первое представление о том, что может произойти, дают прошедшие события в Италии - отставка премьер-министра Марио Драги. Кроме того, по его словам, подобное грозит Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии, которая не является больше очагом стабильности.
Так, председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что канцлер Германии Олаф Шольц винит в нехватке энергоресурсов и инфляции в стране только Владимира Путина, но на деле руководство ФРГ собственноручно сделало все, чтобы привести государство к кризису. Также он указывал, что в огромной инфляции виноват лишь сам ЕС.
«Сейчас уже рухнет евро, курс ужасный, поэтому энергия дорожает. Наше управление сделало огромные ошибки в последние много лет и, в частности, сейчас. Оно не использует все возможности, чтобы договориться с Россией. Инфляция также высокая, почти 8%. У нас это просто шок, многие люди не знают, как жить. Мы считаем, что мы богатая страна, но на самом деле люди не знают, как топить зимой и получать энергию. Евросоюз много лет печатал деньги без конца. Они сделали все, что было возможно. Если еще распечатать деньги, тогда инфляция будет еще хуже. Мы это уже много лет говорили, что если их распечатать в таком объеме, то когда-нибудь будет инфляция и евро рухнет», - говорил Зингер.
Тем временем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов, тяжело ударил по Европе и США. По его словам, скачок цен и зашкаливающая инфляция носит для этих стран абсолютно беспрецедентный характер.
При этом издание Financial Times 18 июля сообщало, что Еврокомиссия в ближайшие дни намерена предложить странам ЕС принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые, в случае перебоев с поставками из России, могут стать обязательными. Уточнялось, что, по мнению ЕК, если не экономить топливо, его может не хватить зимой.
Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy заявляло, что из-за жары Европа может столкнуться с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось. Отмечается, что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет. В материале говорится, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале этой недели. Несмотря на рост производства солнечной энергии, по данным аналитиков, это также увеличит спрос на охлаждение и приведет к росту мировых цен на сжиженный природный газ.
С начала спецоперации на Украине западные страны приняли несколько пакетов санкций против России. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для стран Запада, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
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