«Мегакризис 2.0»: Евросоюз подходит к экономическому «шторму»

При этом издание Financial Times 18 июля сообщало, что Еврокомиссия в ближайшие дни намерена предложить странам ЕС принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые, в случае перебоев с поставками из России, могут стать обязательными. Уточнялось, что, по мнению ЕК, если не экономить топливо, его может не хватить зимой.

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy заявляло, что из-за жары Европа может столкнуться с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось. Отмечается, что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет. В материале говорится, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале этой недели. Несмотря на рост производства солнечной энергии, по данным аналитиков, это также увеличит спрос на охлаждение и приведет к росту мировых цен на сжиженный природный газ.

С начала спецоперации на Украине западные страны приняли несколько пакетов санкций против России. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для стран Запада, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

