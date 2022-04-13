Путин: Отказ Запада от нормального сотрудничества ударил по Европе и США
Отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, ударил по Европе и США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Арктики.
По его словам, в США и Европе зашкаливает инфляция, которая носит «абсолютно беспрецедентный характер».
Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пятый пакет санкций Евросоюза будет чувствительным для России, в то время как европейцам грозит лишь инфляция.
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