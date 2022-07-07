В США намерены расширить санкции против РФ
7 июля 202222:20
Власти США планируют расширить санкционный режим против РФ. Такое заявление сделал Госдеп, передает «Интерфакс».
Отмечается также, что США планируют ужесточать контроль над соблюдением санкций другими государствами.
Санкции против РФ вводятся из-за российской военной операция на территории Украины, которая началась рано утром 24 февраля.
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7 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru