В США намерены расширить санкции против РФ

Власти США планируют расширить санкционный режим против РФ. Такое заявление сделал Госдеп, передает «Интерфакс».

Экономисты оценили потери ВВП России при разных сценариях санкций

Отмечается также, что США планируют ужесточать контроль над соблюдением санкций другими государствами.

Санкции против РФ вводятся из-за российской военной операция на территории Украины, которая началась рано утром 24 февраля.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СШАСанкции Против России
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