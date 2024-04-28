Квоты помогут? На Западе страдают без российских удобрений

Эта мера позволит поддержать достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке и обеспечения продовольственной безопасности страны. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

По данным Всемирной торговой организации (ВТО), стоимость удобрений в мире за год выросла на 63%. Россия является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров минеральных удобрений, особенно азотных, калийных и сложных удобрений.



Но западные санкции затруднили экспорт российских удобрений из-за ограничений на платежи, логистику и страхование грузов. Это привело к резкому сокращению поставок удобрений из России на мировые рынки и спровоцировало рост цен на них.