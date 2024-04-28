Квоты помогут? На Западе страдают без российских удобрений
Производство российских удобрений растет, как и цены на них - из-за западных санкций. Чтобы не вводить эмбарго и поддержать отечественный АПК, Правительство РФ ввело квоты на экспорт удобрений.
Правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября, сообщается в Telegram-канале кабмина.
Эта мера позволит поддержать достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке и обеспечения продовольственной безопасности страны. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
По данным Всемирной торговой организации (ВТО), стоимость удобрений в мире за год выросла на 63%. Россия является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров минеральных удобрений, особенно азотных, калийных и сложных удобрений.
Но западные санкции затруднили экспорт российских удобрений из-за ограничений на платежи, логистику и страхование грузов. Это привело к резкому сокращению поставок удобрений из России на мировые рынки и спровоцировало рост цен на них.
Европейские страны ориентировались на российские удобрения до введения ограничений из-за удобных маршрутов доставки, выстроенных за предыдущие годы, финансовой доступности российской продукции и ее высокого качества. Однако, в Европе производство удобрений до возобновления поставок нефти и газа из РФ будет невыгодным. Об этом заявил агентству «Прайм» доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
«Собственное производство удобрений в Европе не станет выгодным до отмены санкционного противостояния с Россией и возвращения к стабильным поставкам углеводородного сырья по трубопроводным системам в необходимом количестве. При этом потребность минеральных удобрений в странах ЕС поэтапно будет расти: этому способствуют крайне истощенные земельные наделы.
На этом фоне отказ от приобретения минеральных добавок из России и Беларуси означает, что сельхозпроизводители ЕС не смогут производить продовольствие в необходимом количестве, что отразится на продовольственной безопасности в глобальных масштабах», – считает эксперт.
За 10 лет потребление удобрений в российском АПК выросло в 2,5 раза, а лидер по поставкам - компания «ФосАгро» - в 1 квартале выпустила рекордные 3 млн тонн, на 7% больше, чем годом ранее. В 2023 компания также поставила производственный рекорд – 11,3 млн тонн, говорится в сообщении Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Правительство РФ в этой ситуации пытается создать оптимальные условия для отечественных аграриев. Поэтому кабмин установил квоты на экспорт минеральных удобрений. Такое решение позволяет обеспечить внутренние потребности сельского хозяйства. Ограничивая экспорт, власти стремились сохранить достаточное количество удобрений для отечественных аграриев и не допустить дефицита на внутреннем рынке.
Также вводимые квоты позволили сдержать повышение цен на удобрения внутри страны. Из-за санкций и роста мировых цен стоимость удобрений для российских сельхозпроизводителей также выросла. Квоты помогли избежать слишком высоких внутренних цен.
Несмотря на санкции, Россия все еще может экспортировать значительные объемы удобрений. Квоты нужны, чтобы распределить экспортные поставки. Таким образом, квоты служат инструментом для защиты внутреннего рынка, поддержки сельского хозяйства и управления экспортными поставками в условиях санкций и формируют баланс между внутренними потребностями и экспортным потенциалом.
Ранее стало известно, что в феврале 2024 года страны Евросоюза произвели закупки российских удобрений на 167 млн евро, что стало максимумом с декабря 2022 года, пишут РИА Новости со ссылкой на европейскую статистику. Среди стран по объему закупок особенно выделяются Бельгия, Румыния, Болгария и Германия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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