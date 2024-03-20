Россия безвозмездно передала Зимбабве пшеницу и удобрения
Россия безвозмездно передала Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн минеральных удобрений. Об этом сообщил посол РФ в африканской стране Николай Красильников, передает РИА Новости.
Дипломат напомнил, что на саммите Россия-Африка в 2023 году президент РФ Владимир Путин анонсировал бесплатные поставки российского зерна в ряд стран Африки. Теперь 25 тысяч тонн пшеницы доставили в депо «Аспиндейл».
«Это было сделано для того, чтобы способствовать дальнейшему устойчивому социально-экономическому развитию Зимбабве в рамках программы Vision 2030», — подчеркнул Красильников.
Посол добавил, что продовольственной безопасности невозможно достичь без удобрений, поэтому африканской стране передали также гуманитарную партию удобрений в 23 тысячи тонн. По словам Красильникова, агентство ООН зафрахтовало судно для доставки партии из Европы в Мозамбик, откуда ее перевезли автотранспортом в Зимбабве. Компания «Уралхим» предоставила удобрения и покрыла расходы по доставке.
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