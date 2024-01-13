Президент Yara: Европа зависит от российских удобрений
Европейские страны зависят от удобрений, которые производят в России. Об этом заявил президент химической компании Yara Свейн Торе Холзетер, сообщает Euractiv.
Холзетер считает, что Россия удобрения и продовольствие российские власти используют «в качестве оружия», отмечает RT.
Глава компании Yara предостерег Европу от того, чтобы с российскими удобрениями поступали, как с энергией.
Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений. Как отметил министр, мощности предприятий позволяют увеличить экспортные поставки. Об этом сообщает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru