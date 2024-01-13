Президент Yara: Европа зависит от российских удобрений

Европейские страны зависят от удобрений, которые производят в России. Об этом заявил президент химической компании Yara Свейн Торе Холзетер, сообщает Euractiv.

Россия обошла США по производству и экспорту минеральных удобрений

Холзетер считает, что Россия удобрения и продовольствие российские власти используют «в качестве оружия», отмечает RT.

Глава компании Yara предостерег Европу от того, чтобы с российскими удобрениями поступали, как с энергией.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений. Как отметил министр, мощности предприятий позволяют увеличить экспортные поставки. Об этом сообщает РИА Новости.





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ФОТО: РИА Новости
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