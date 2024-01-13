Президент Yara: Европа зависит от российских удобрений

Холзетер считает, что Россия удобрения и продовольствие российские власти используют «в качестве оружия», отмечает RT.



Глава компании Yara предостерег Европу от того, чтобы с российскими удобрениями поступали, как с энергией.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений. Как отметил министр, мощности предприятий позволяют увеличить экспортные поставки. Об этом сообщает РИА Новости.













